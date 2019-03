Stealth dron XQ-58A zvládl první zkušební let. Ovládat ho bude velící stíhačka

Američani dodají Slovákům ty nejlepší F-16 jaké mají Ereb 12/06/2018 09:00:00 Vzdušné síly Slovenské republiky by měly do konce roku 2023 získat celkem 14 stíhaček F-16, a to hned v jejich nejmodernější verzi Block 70/72. Modernizované F-16 mají být pro chudší země alternativou k F-35. https://cdr.cz/sites/default/files/slovenska_f16.jpg

Američani dodají Slovákům ty nejlepší F-16 jaké mají 6. 12. 2018 | Ereb | diskuse (57) Vzdušné síly Slovenské republiky by měly do konce roku 2023 získat celkem 14 stíhaček F-16, a to hned v jejich nejmodernější verzi Block 70/72. Modernizované F-16 mají být pro chudší země...