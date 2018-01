TÉMA: Odhalujeme nejočekávanější hry roku 2018 [Simulátory]

Je mnoho profesí, kterým jsme se jako malí chtěli věnovat. Většina takových dětských snů se nám ovšem zrealizovat nepodaří, chtíč po nich ale zůstává. Právě proto často a rádi saháme po simulátorech, ve kterých se alespoň na chvíli dostáváme do rolí, které jsme vždy toužili okusit.

Vývojářských studií pracujících v oblasti simulátorů přibývá. Společně s nimi bohužel často i řada nekvalitních titulů, které žánr sráží na kolena. Přesto všechno mezi nimi najdeme několik kousků, které stojí za pár hodin času.

Žánr simulátorů se věnuje širokému spektru zájmů. Od popelářů, přes skladníky, hasiče a astronauty, po řidiče kamionů, autobusů, farmáře nebo ohňostrůjce. V posledních letech navíc přetéká také mezi akční nebo sportovní a závodní hry. My se dnes ovšem zaměříme na ty čisté, typické simulátory.

PC Building Simulator

2018 | Windows PC | Singleplayer

Pokud vám nestačí, otevřít si vlastní počítačový case, vyměnit pár součástek za lepší nebo si vyhrát a nahodit mu pěkný design, určitě vám přijde vhod PC Building Simulator. Jeho název vypovídá o všem. Z Rumunska mezi nás letos dorazí hra, jejíž hlavní náplní bude stavění počítačů na míru.

Můžete si splnit sen a vybudovat počítačové monstrum, nebo potrénovat před tím, než se pustíte do úprav vlastní reálné skříně. Hra se dočkala autorizace řady předních technologických firem, vyrábějících součástky do počítačů, takže se hráči mohou skutečně vyřádit.

House Flipper

Březen 2018 | Windows PC | Singleplayer

Řadíte se mezi domácí kutily a práce na vlastním obydlí vám prostě a jednoduše nestačí? Není nad to si něco takového užít i ve hře. House Flipper nás dostává do role investora, kupujícího domy, které před svým dalším prodejem nutně potřebují rekonstrukci.

Popadneme nářadí a pustíme se do oprav radiátorů, vodovodního odpadu, myčky na nádobí nebo vybouráme příčku. Kutil Tim a Bořek stavitel nám v tomhle simulátoru hodinového manžela nebudou sahat ani po kotníky. Tak jen pozor, aby pány při hraní nenačapala drahá polovička. V ten moment by se virtuální zábava mohla změnit v hororovou realitu.

Tank Mechanic Simulator

2018 | Windows PC | Singleplayer

Co se proti nám asi neotočí a pravděpodobně ani nebudeme mít šanci si to někdy zkusit, je oprava tanku. Je to tak, i armádní technika potřebuje údržbu. A někdy i mnohem víc. V Tank Mechanic Simulatoru budeme pro muzejní účely restaurovat staré tanky druhé světové války. Opravovat budeme jak vadné, rozbité kusy jinak funkčních tanků, tak navíc vyhledávat a prakticky po součástkách skládat absolutní vojenské vraky.

Rekonstrukce to bude náročná i poučná. Stojí za ní známé studio PlayWay, od kterého jsme v minulosti mohli hrát další „mechanické simulátory“. V nich jsme opravovali civilní vozy, vlaky nebo vesmírné sondy.

Pure Farming 2018

13. Března 2018 | Windows PC | Singleplayer

O tom, že by letos nevyšel další Farming Simulator, se snad nedá ani uvažovat. Právě jím se ale inspirovala i řada dalších titulů. V tento rok se mezi ně přidá ten s názvem Pure Farming a principielně nabídne už ohranou pohádku. Denní chléb zemědělce, který představí tvrdou a náročnou rutinu.

Jezdit budeme traktorem i kombajnem. Sekat, rýt, sázet, sklízet, převážet, nakládat, vykládat, nakupovat, prodávat, měnit, opravovat, vylepšovat. To a ještě mnohem víc nás čeká ve hře, která nás zavede na krásný svěží venkov, kde nám společnost dělají jen ovce a krávy.

Ultimate Fishing Simulator

2018 | Windows PC | Singleplayer, multiplayer

Zmizet z civilizace a vyrazit na okraje rybníků, jezer nebo i na otevřené moře. To je hlavním cílem připravovaného rybářského simulátoru Ultimate Fishing, který zpracovává stále populárnější hobby. Ve hře budeme hodně cestovat, do revírů Panamy, Ruska, Kanady nebo Spojených států amerických.

A to vše za jediným účelem. Relaxovat a ulovit si večeři v podobě široké škály vodních živočichů. Využívat přitom budeme různé druhy výbavy, chytat budeme odpoledne i večer a za různého počasí. A nemusíme na to být úplně sami, na pomoc si s sebou můžeme vzít další rybáře v podobě kompetitivního multiplayeru.

Euro Coach Simulator

2018 | Windows PC | Singleplayer

České vývojářské studio SCS Software si nejprve získalo světovou scénu svým unikátním projektem Wheels of Steel, na který později navázaly hry jako EuroTruck, German Truck, American Truck nebo Scania Truck Simulator. Firma, která se specializuje na vývoj kamionových her (a dělá to na špičkové úrovni), nás teď posadí za volant autobusu.

Euro Coach Simulator je titul, se kterým by studio SCS mělo vyrukovat ještě letos. Začínáme v roli řadového řidiče mezinárodní hromadné dopravy, později se však vypracujeme k fázi, ve které si založíme vlastní dopravní společnost. Čeká nás najímání zaměstnanců, nákup a úprava autobusů a jejich nasazení na pravidelné i nepravidelné trasy napříč Evropou. To vše okořeněno o realistický zážitek ze simulace provozu, licencovaných značek, zvukového i grafického kabátku.

Professional Offroad Transport Simulator

2018 | Windows PC | Singleplayer

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře CDR.cz, určitě znáte Spintires, o kterém jsme točili CDR Play. Na jeho motivy letos vyjde další podobná hra. V té změříme síly s přírodou a náročným terénem a pořádně se u toho zašpiníme. Není divu, tvůrci pro nás připravili řadu náročných úkolů. Škoda jen, že je nemůžeme vykonávat v kooperaci s dalšími hráči.

Transportovat budeme po lesních cestách, v horách i údolích nebo korytem řek, škálu těžkých nákladů. A to hned na dvou velkých mapách. Vydělané peníze za zakázku pak můžeme utratit za nákup nové techniky. Professional Offroad Transport nabídne plnou podporu módování.

Flight Sim World

Vychází z Early Access: Květen 2018 | Windows PC | Singleplayer, multiplayer

Dovetail Games, tvůrci Train Simulatoru, letos na jaře na herní scénu přispěchají s leteckým titulem. Do oblak se vzneseme už v květnu a pilotovat budeme pěknou řádku strojů. Z přiloženého "first look" videa soudíme, že nabídnou stejně detailní zpracování, jako otec leteckých simulátorů Microsoft Flight.

Zážitek z létání má být autentický a kokpit plně interaktivní. To znamená, že všechna tlačítka a ukazatele bychom měli dokázat použít. Titul nabídne jak hru pro jednoho, tak pro více hráčů, a to je poměrně sympatická volba. Součástí bude také editor misí.

Pokud se vám nechce čekat do května, zaměřte se v březnu na akční simulátor IL-2 Sturmovik: Battle of Kuban. Přiletí se singleplayerem i kooperativním multiplayerem a tradičně nás vezme zpět do období druhé světové války.

World Ship Simulator

2018 | Windows PC | Singleplayer

Z nebe se teď sneseme na vodní hladinu. Právě tam se podíváme v transportním a ekonomickém simulátoru World Ship, za kterým stojí studio Odin Game. Titul je založen na realistické rekreaci moderního civilního námořního obchodu. Začínáme jako kapitán malého člunu. Naše firma ale vzkvétá a stává se velkým hráčem v oblasti průmyslu.

To znamená větší, lepší a mohutnější lodě, které se postupem přiblíží až k tankerům. Nepůjde ale jen o přepravu nákladů. Na moře vyvezeme turisty a podílet se budeme i na záchranných operacích. Autoři si prý pohráli s realistickým vykreslováním vody a dynamickým počasím.

World of Diving

2018 | Windows PC | Singleplayer, multiplayer

Populární dánské studio Vertigo Games nás vezme pod hladinu světových oceánů. Právě letos se budeme potápět v simulátoru World of Diving, abychom viděli krásy podmořského světa. V nebezpečných oblastech, v místě výskytu velkých bílých žraloků, nás ochrání klec. Na některá místa se ale vydáme i bez ní.

Budeme prozkoumávat staré vraky lodí, ponorek i letadel nebo potopené ruiny dávných měst. Objevovat tajemství oceánů, proplouvat korálovými útesy a zaplaveme si i s krokodýly. Dojde na závodní potápění, podmořský rybolov a průzkum lokací. Řada misí ke splnění vyžaduje spolupráci více hráčů. Na samotné dno tedy neklesneme vždycky sami, občas s sebou stáhneme i někoho jiného.

To byl jen stručný výběr nejzajímavějších čistokrevných simulátorů letošního roku, které nekombinují žádné další žánry. V řadě oborů mají ale hry i své další konkurenty. Patří simulátory mezi váš oblíbený styl hraní a chcete nám doporučit nějaké další? Prostor máte v diskuzi pod článkem.