Tesla rozpouští partnerství s Panasonic na solárních panelech, vyrobí si je sama

Dvě významné společnosti, Tesla a Panasonic, se rozcházejí při jednom ze svých projektů. Panasonic totiž oznámil, že již nadále nebude pokračovat ve výrobě solárních článků v Tesla továrně v New Yorku. Na produkci solárních článků Tesly by se to však nemělo nijak odrazit.

Panasonic však dál bude s Teslou spolupracovat třeba na vývoji EV baterií. Podle dostupných informací však Tesla disponuje dostatečnou kapacitou, aby si v případě potřeby vyráběla své EV baterie také naprosto sama. Je tedy možné, že v budoucnu se tyto společnosti rozejdou definitivně.

Možným důvodem tohoto kroku byla nejspíše dotace ve výši 750 milionů dolarů, kterou Tesla obdržela na svůj projekt Gigafactory. Na oplátku se zavázala utratit během deseti let ve státě 5 miliard dolarů a zaměstnat dalších 1 460 zaměstnanců v továrně v Buffalu. Při nedodržení této skromné podmínky by samozřejmě následovala penalizace v řádech desítek milionů dolarů.

Dalším důvodem může být skutečnost, že Tesla pracuje na výrobě a prodeji svých solárních článků vypadajících jako běžná břidlicová střecha. Tyto články totiž nepocházejí od Panasonicu, ale od jiného dodavatele. I společnost Panasonic chce své solární články prodávat veřejně pod svou vlastní značkou.