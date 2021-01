Tesla by trvalo 1600 let, než by vydělala tolik, na kolik je aktuálně ohodnocena

Tesla je zvláštností v podnikatelském prostředí. Akcie společnosti jsou tak vysoké, že Elon Musk předčil Jeffa Bezose jako nejbohatšího člověka na světě. Lze na tom najít zajímavé srovnání. Při současném poměru ceny k výnosům Tesly by společnosti trvalo téměř 1600 let, než by vydělala to, co říká akciový trh.

Web New Statesman předložil překvapivé srovnání. V roce 2020 dodala Tesla 499 550 vozů. Přesto její tržní hodnota dosáhla až na 750 miliard dolarů. Společnost General Motors ve stejném roce dodala 2,5 milionu vozidel, ale její tržní hodnota je pouze 62 miliard dolarů. Poměr ceny k zisku Tesly (srovnání současné ceny akcií s výnosem na akcii) je zhruba 128x, ovšem průměr v oboru je 15x.

Podle Zacks Investment Research. Na základě tohoto poměru by Tesle trvalo 1600 let, než by si vydělala tolik peněz, jakou má podle trhu hodnotu.

Proč je hodnota akcií Tesly tak vysoká?

Magazín New Statesman označuje za jeden z faktorů rozmach fintech aplikací (RobinHood, Revolut a další), které dovolují běžnému člověku investovat do akcií během několika minut, postačí mu jen mobilní telefon a stažená aplikace. Během pandemie tyto aplikace u uživatelů narostly na oblibě. Uživatelé těchto aplikací se ovšem nerozhodují podle analýz a podle výsledků daných společností, ale podle emocí.

Tyto peníze z kapes amatérských investorů tedy putují do společností, které leží v podvědomí hodně lidí a se kterými jsou nejlépe seznámeni. A protože právě Tesla patří mezi společnosti, ke kterým hodně mladých lidí vzhlíží, nebojí se je přihodit právě tímto směrem.

Volatilita způsobená emocemi je patrná i v kontrastu s tweety Elona Muska, které mohou vést k velkým změnám v ceně akcií Tesly. V jediném tweetu dokáže odmazat klidně 14 miliard dolarů z její tržní hodnoty. Aktuálně neví nikdo (ani Elon Musk), kam až se cena Tesly může jednoho dne dostat. Možná bude nadále dosahovat nových rekordů nebo se možná jednoho dne propadne a všichni tito uživatelé začnou pod emocemi rychle prodávat své pozice, aby ochránili své investice, a tím pošlou cenu Tesly ještě níže.