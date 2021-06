Těžaři skoupili za první čtvrtletí 2021 cca 700 000 grafik střední a vyšší třídy

Na dostupnost grafických karet v obchodech mají v současnosti lví podíl dva faktory. Těžba kryptoměn a dále pandemie a s ní spojené narušení řetězce zásobování (od surovin na výrobu produktu, až po dopravu finálního produktu do obchodů). Těžba kryptoměn, tedy Etherea, které se v současnosti nejvíce těží na grafických kartách pak sebou přinesla stavbu farem s grafickýma kartama, scalpery (překupníky) a různé boty na skupování grafických karet, takže běžný člověk neměl šanci si grafickou kartu střední nebo vyšší třídy v obchodech vůbec koupit.

Podle analýzy společnosti Jon Peddie Research těžaři skoupili za první tři měsíce roku 2021 celkem 700 000 diskrétních grafických karet střední nebo vyšší třídy. Asi 25% všech prodaných grafických karet tak šlo na těžbu do rigů. Těžaři za tyto grafické karty zaplatili dohromady přibližně půl miliardy dolarů.

Zajímavé bude porovnat data s výsledkem za druhé čtvrtletí roku 2021. Pokud se podíváme do různých shopů nabízejících IT techniku a grafické karty, tak grafické karty vyšší třídy už mnohde jde koupit. Bohužel ceny jsou na hony vzdálené těm doporučeným. Dokonce už jde sehnat i grafické karty GeForce GTX 1050ti nebo GTX 1650 se 4 GB VRAM. GeForce GTX 1050ti dnes stojí v obchodech od 6000 do 10 000 korun a GTX 1650 pak od 6500 do cca 11 000 korun (někde i více). Tyto ceny jsou opravdu šílené a mnohdy atakují doporučenou cenu GeForce 3060 s 12 GB VRAM. GTX 1650 přitom před krizí s grafickýma kartama stála přibližně 4500 korun a GTX 1050ti pak kolem 4000 korun.

Uvidíme jak se ceny změní u všech zatím nedostatkových grafik, až bude někdy v budoucnu naskladněno dostatek karet. Špatná zpráva je, že od začátku tohoto roku vzrostly ceny za paměti GDDR, regulátory napětí a kondenzátory. U některých součástek to dělalo i 70% navýšení. Takže i když opadne zájem o grafiky u těžařů, tak se zřejmě nedostaneme na ceny jako před začátkem krize.