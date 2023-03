Tiktok reaguje na obavy rodičů. Zavádí denní limit 60 minut pro děti do 18 let

Tiktok informoval ve středu 1. března o nové aktualizaci, která má přidat několik nových nastavení a změnit zážitek mladých uživatelů, konkrétně bude zaměřen na omezení stráveného času dospívajících na TikToku. "Každý účet patřící uživatelům TikToku mladším 18 let bude brzy automaticky nastaven na 60minutový denní limit sledovanosti“ uvedla společnost. Daný update by měl vyjít za několik týdnu.

Aplikaci Tiktok, podle studie z Pew Research Center, která vyšla minulý srpen, využívá 67 % Amerických dětí a 16 % ji využívá pravidelně. Spekuluje se, že tato fakta jsou jedním z důvodu nového updatu. Nová aktualizace automaticky nastaví všechny profily uživatelů ve věku 13-15 let na soukromé. Každý účet pod 18 let dostane nový limit 60 minut sledovanosti denně. Nový limit bude možné překročit, pokud uživatel zadá své heslo.

Ačkoliv se tak nejedná o přísné omezení, vedení věří, že vědomé a proaktivní rozhodnutí k překročení limitu by mohlo vést ke střídmějšímu užívání. V nastavení bude možné limit vypnout či změnit, pokud ale uživatel překročí 100 minut denně, dostane od TikToku notifikaci, která jej bude upozorňovat na abnormální využívání aplikace.

Zdroj: Shutterstock

Update je zároveň určen pro rodiče, kteří mohou nastavit tento limit podle svého uvážení, a to i pro určité dny v týdnu. Rodiče uživatelů také budou moci koukat na dashboard, ve kterém uvidí přehled užívání, dobu strávenou v aplikaci a časy jejího otevření. Notifikace bude možné dokonce ztlumit v určitém časovém rozpětí, například po dobu školního vyučování. Defaultně však uživatelé do 15 let budou mít notifikace automaticky vypnuté po 21. hodině, uživatelé ve věku 16-17 pak až po 22. hodině.

Přestože neexistuje žádný „ideální“ čas pro sledování sociálních sítích, tak Cormac Keenan, vedoucí důvěry a bezpečnosti ve společnosti TikTok, ve spolupráci s nemocnicí Boston Children's Hospital konzultovali tuto problematiku a nová aktualizace tak bude reflektovat závěry, ke kterým došli. Strávit několik hodin na Tiktoku je problém moderní generace, a proto se nový update snaží zlepšit kvalitu stráveného času na aplikaci a zároveň se snaží ponaučit děti o tom, aby si byli vědomi času, který v aplikaci stráví.