Tipy na vánoční dárky pro PC hráče a ajťáky: Pomáháme s výběrem rodičům

#1 Herní SSD disk

Hardwarové nároky počítačových her každým rokem rostou, jen takové Call of Duty už zabírá 175 GB, pokud si chce uživatel moci zahrát všechny režimy. Tyto hry zároveň musí běžet na ultrarychlém disku, aby spoluhráči nenabrali dojem, že vaše dítě hraje na bramboře.

Rychlé SSD disky ještě donedávna nenabízely tak atraktivní kapacitu jako jejich postarší HDD pevné disky, a tak na jeho zaplnění stačila pouhá jedna hra. Dnes už je situace příznivější. Usnadněte svému dítěti rozhodování a dejte mu digitální volnost, ať může mít titulů nainstalovaných hned několik.

Pořiďte mu ultrarychlý M.2 SSD s kapacitou alespoň 1 TB (tedy více než 1024 GB), aby si mohl zahrát se svými kamarády kdykoliv a cokoliv. Doporučujeme sáhnout po ultrarychlých SSD s rozhraním M.2 s kapacitou od společnosti Kingston, přesněji Kingston FURY Renegade. Pokud si nejste, jisti, zda je počítač kompatibilní s M.2 rozhraním, čtěte dále.

#2 Externí SSD disk

Lepší alternativou může být externí SSD. Eliminujete tak riziko, že by si s M.2 diskem výše počítač vašeho dítěte neporadil. Vyhnete se také instalaci disku a otevírání bedny počítače. Spárujete ho se zařízením přes klasický USB 3.2 kabel, a to napříč různými zařízeními.

Řadu externích SSD disků XS2000 od společnosti Kingston byste si na první pohled spletli s flashdiskem, uvnitř jim však tepe moderní M.2 technologie dosahující rychlosti čtení a zápisu 2000 MB/s. Tento dárek je neprůstřelný a potěšíte s ním každého hráče, aniž byste si lámali hlavu s kompatibilitou.

#3 Herní paměti RAM

Některé hry jsou z hlediska RAM nenasytné. Většina moderních titulů dnes potřebuje alespoň 16 GB RAM pro nejplynulejší chod při nejvyšších detailech, ale přesto je to jen otázkou času, než začnou vyžadovat více. Koupí dalších RAM modulů pojistíte počítač svého dítěte do budoucna.

Jak poznat, že potřebujete více RAM? Poproste vaše dítě, jestli byste na pár minut mohli použít jeho počítač. Nemusíte ani využívat jeho uživatelský profil. Pokud má strach, abyste nenašli jeho nemravnou historii prohlížeče, může vám vytvořit návštěvnický profil. Následně proveďte těchto pár kroků:

Používá-li Windows 10, klikněte pravým tlačítkem vlevo dole na Nabídku start Zvolte „Systém“ Na řádku „Nainstalovaná paměť RAM“ uvidíte množství, kterým jeho počítač disponuje

Pokud se dopídíte nižšího čísla než 32 GB, můžete si být jisti, že další modul paměti RAM ocení. Doporučujeme sáhnout po špičkových DDR4 pamětím FURY Renegade či FURY Beast od společnosti Kingston. Vždy vybírejte tak, aby vámi kýžené množství GB RAM bylo složeno alespoň ze dvou modulů namísto jednoho. Důvody v tomto článku rozebírat nebudeme, zvídavější si ale mohou vyhledat pojem Dual-Channel.

#4 Procesor (CPU)

Výběr procesoru je disciplínou samo o sobě a vybírat mezi nimi na vlastní pěst doporučujeme jen odvážným rodičům. Na první pohled se může zdát, že je tato problematika jednoduchá, když na výběr máte pouze ze dvou značek – AMD či Intel. Pravda je však složitější, jednotlivé procesory totiž musejí sdílet stejnou patici (zdířky) se základní deskou. Přesto vám však dáme jednoduchý návod:

Používá-li Windows 10, klikněte pravým tlačítkem vlevo dole na Nabídku start Zvolte „Systém“ Poznamenejte si název modelu, který je uvedený u řádku „Procesor“ Model procesoru si hoďte do vyhledávače Projděte si výsledky a pokuste se najít klíčová slova „socket“ či „patice“

Tímto jste se dopátrali, jaké procesory pojme základní deska. V jakémkoliv elektronickém obchodě si tímto výrazně zjednodušíte rozhodování, pokud nabízí možnost vyfiltrování výsledků. Ve filtrech vyberte pouze socket/patici, které jste se dopátrali. Počet výsledků bude nejspíš spočítatelný na prstech jedné či dvou rukou. Vybírejte dále podle svého rozpočtu, počtu jader a frekvence. Čím větší číslo, tím lepší.

Než pořídíte jakýkoliv procesor, najděte si srovnání obou modelů. Stačí do vyhledávače napsat „název původního procesoru VS název kupovaného procesoru“. Měly by vám vyskočit různé benchmarky a skóre. Pokud kupovaný procesor bude dosahovat výrazně lepších čísel, máte zelenou.

#5 Grafická karta (GPU)

S grafickými kartami máte výběr sice nejjednodušší, ale připravte si několik výplat a solidní dávku štěstí, aby byly vůbec skladem. Jejich nedostupnost je ovlivněna hned dvěma faktory – z jedné strany nedostatkem čipů a z druhé straně těžaři kryptoměn. Jak poznat, že potřebujete novou grafickou kartu? Jednoduše:

Používá-li Windows 10, klikněte pravým tlačítkem vlevo dole na Nabídku start Zvolte „Správce zařízení“ Rozklikněte si položku „Grafické adaptéry“ Poznamenejte si název modelu

Dále si zvolte cenový strop, který jste ochotni investovat. V jakémkoliv internetovém obchodě se proklikejte kategorií grafických karet tentýž značky. Jednoduchý návod na výběr mezi nimi není, využijte tedy vyhledávač a napište do něj „název původní grafické karty VS název kupované grafické karty“. Měly by vám vyskočit různé benchmarky a skóre. Pokud kupovaná grafická karta bude dosahovat výrazně lepších čísel, máte zelenou.

#6 Univerzální dárek: Přenosný flashdisk s kapacitou až 1 TB

Nejsnazší volbou, kterou ale potěšíte každého hráče i ajťáka, je univerzální přenosný flashdisk s vysokou kapacitou. Dříve se na tyto malinká zařízení vešly skutečně jen dokumenty. Technologie ale pokročila a dnes dosahují kapacity v řádech terabajtů. Jak jsme již poznamenali, dnešní hry sahají do stovek GB, a tak správným výběrem můžete na přenosném flashdisku uchovávat až desítky titulů, instalaček nebo filmů.

Skvělých recenzí se dostává například řadě DataTraveler Max, která je k dispozici od 256GB až po 1 TB. Rychlostí čtení a zápisu až 900 MB/s se přitom rovná klasickým SATA III SSD, a tak je uchovávané hry z něj možné rovnou hrát. Oproti výše zmíněnému externímu SSD jsou tyto flashdisky cenově výrazně dostupnější.