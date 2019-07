Toyota představila elektromobil se solárními panely, doplní až 16 tisíc km ročně

Japonská národní vesmírná agentura a známá automobilka Toyota uzavřely dohodu, která vyvine měsíční vozítko pro dvoučlennou posádku do roku 2029. Japonsko se tak chce zařadit na seznam zemí, které...

Japonská národní vesmírná agentura a známá automobilka Toyota uzavřely dohodu, která vyvine měsíční vozítko pro dvoučlennou posádku do roku 2029. Japonsko se tak chce zařadit na seznam zemí, které chtějí znovu dostat lidské kroky na Měsíc.

