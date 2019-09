Toyota vyvinula elektromobil do měst, který průměrný řidič nemusí nikdy nabíjet

V Německu se elektrifikoval první kus dálnice, díky kterému se mohou hybridní kamiony dobíjet přímo za jízdy. Podle odhadů by plošné rozšíření této technologie mělo významně přispět ke snížení emisí.

Evropská unie nařídila, aby elektromobily byly hlučnější. Chodci by je neslyšeli

Evropská unie nařídila, aby elektromobily byly hlučnější. Chodci by je neslyšeli lukas-cihak 07/02/2019 09:00:00 Evropská unie vydala novou legislativu, podle které musí elektromobily z bezpečnostních důvodů vytvářet nějaký zvuk, aby na sebe upozornily chodce a cyklisty. https://cdr.cz/sites/default/files/deer-1605673_960_720.jpg