Transformers pod mořem: Kříženec humanoida s ponorkou se postará o ropovody

Francouz Zapata se pokusil přeletět kanál La Manche během dvacetiminutového letu. V polovině se však během doplňování paliva zřítil do moře a musel být zachraňován.

Ikarův pád: Francouz se pokusil překonat La Manche na futuristickém vznášedle

Biologové z Harvardské univerzity shromáždil fragmenty DNA od mamuta, embryo slona indického a technologii CRISPR. Pomocí těchto elementů chtějí vzkřísit k životu hybrida mamuta a slona indického, který by byl odolnější pro život na naší planetě.

Biologové oživí mamuty: Zkompletovali původní DNA a aplikují jej do živých buněk

Biologové oživí mamuty: Zkompletovali původní DNA a aplikují jej do živých buněk

Mladí touží více stát se YouTubery než astronauty, odhalil průzkum

Společnost LEGO nechala ku příležitosti 50 let od přistání Apolla na Měsíci vypracovat analýzu, zda by i současné děti chtěly být astronauty. Překvapující ovšem, že by se raději staly YouTubery - láká je zřejmě vidina snadno vydělaných peněz.