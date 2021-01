Trest za stahování pirátských kopií komiksů. Až dva roky odnětí svobody?

Již od roku 2012 je v Japonsku nezákonné stahovat z internetu neautorizované/pirátské kopie filmů a hudby. V Japonsku je tedy nezákonné nejenom nahrávání filmů a hudby bez souhlasu vlastníka autorských práv, ale i samotné stažení takto vytvořeného obsahu. Co bylo v Japonsku zatím 8 let tolerováno, tak to bylo stahování pirátských kopií manga komiksů, časopisů a literárních děl.

To se ale od 1. ledna 2021 změnilo. Nově v Japonsku platí, že i samotné stahování pirátských kopií manga komiksů, časopisů nebo literárních děl bude postihováno. A to buď pokutou až 2 miliony jenů (přibližně 413 000 korun) nebo teoreticky až dvouletým vězením.

Server Torrentfreak se proto obrátil na japonskou protipirátskou skupinu CODA, aby zjistil, jak vlastně bude tento nový protipirátský zákon v Japonsku prosazován. Nový zákon je vlastně jakési sjednocení, které přidává k zákazu stahování pirátských kopií filmů a hudby nyní i manga komiksy a další literární díla.

Jako problematické se jeví to, že na rozdíl od sítě BitTorrent bude obtížnější vypátrat viníky a hlavně dokázat před soudem, že dotyčný skutečně z oné webové stránky manga komiks stahoval. Podle Masaharu Ina ze skupiny CODA existuje v každé prefektuře úzce specializovaná jednotka zaměřená na kybernetickou kriminalitu, která využívá digitální forenzní technologie ke sledování a ke shromažďování důkazů. Co je nejdůležitější, tak že protipirátský zákon rozděluje stahovače na tzv. “příležitostné a notorické“.

Policie se pak bude zabývat jen těmi stahovači, kteří prokazatelně porušují autorská práva tím, že stahují pirátské kopie manga komiksů v opravdu velkém množství. Nová legislativa tak pamatuje na ty, kteří si něco omylem stáhli nebo se podívali na pár stránek komiksu.

Navzdory tvrdým postihům by měl v prvé řadě zvítězit zdravý rozum

Podle Masaharu Ina je cílem nové legislativy v prvé řadě odradit od zločinu a ne trestat. Když se podíváme do minulosti, tak za 8 let zákazu stahování pirátských kopií hudby a filmu nebyl v Japonsku dosud nikdo stíhán za to, že by stahoval audiovizuální díla z neautorizovaných zdrojů.

S osvětou proti pirátství, k respektování autorských práv má pomoci i roztomilá postavička Hello Kitty.