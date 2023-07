Twitter je mrtvý, ať žije X: Jak Musk plánuje integrovat různé služby a funkce?

Twitter byl založen v roce 2006 Jackem Dorseym, Evanem Williamsem, Bizem Stonem a Noahem Glassem. Od té doby se stal globálním fenoménem s více než 300 miliony aktivních uživatelů měsíčně. Twitter byl také platformou pro mnoho důležitých událostí a hnutí, jako jsou arabské jaro, #MeToo, #BlackLivesMatter nebo volby v USA.

Pak se Twitter stal součástí společnosti X corp., kterou vlastní Elon Musk, zakladatel a CEO společností Tesla a SpaceX. Musk koupil Twitter za 50 miliard dolarů poté, co se Dorsey rozhodl odejít z funkce CEO. Řekl, že chce z Twitteru udělat „X, aplikaci se vším“, která by integrovala různé služby a funkce do jedné platformy.

V červenci 2023 oznámil Musk, že Twitter bude přejmenován na X a že původní logo ptáka bude nahrazeno minimalistickým logem písmene X. Přitom prozradil, že tlačítko „Tweet“ bude změněno na „Post“, aby odráželo novou identitu společnosti. Musk tvrdil, že změna názvu je nutná pro budoucí růst a inovaci platformy.

Zdroj: Shutterstock

Reakce na tuto změnu byly ovšem smíšené. Někteří fanoušci Muska podporovali společně s jeho vizí a ocenili jeho odvahu. Jiní uživatelé byli však velmi zklamaní nebo rozhořčení tím, že Twitter ztratil svou původní značku a charakter. Někteří z nich kritizovali Muska za jeho egoistické a autoritativní rozhodnutí bez konzultace s komunitou, přičemž poukazovali na to, že název X je matoucí nebo nezajímavý.

Otázkou ale zůstává určitě to, zda bude mít změna názvu Twitteru na X pozitivní nebo negativní dopad na platformu a její uživatele. Není teď totiž úplně jasné, jak bude tato "platforma o všem se vším" schopna konkurovat jiným sociálním médiím, jako jsou Facebook, Instagram nebo TikTok. Také je velkým neznámým, jak si X zachová svou relevanci a vliv v digitálním světě. Elon Musk se příliš netají tím, že má megalomanské touhy po změně světa dle svých vlastních představ a tyto záležitosti stále zůstávají nejasné, i přestože se mnohdy dá s přesností predikovat závěr.