Ukázalo nám už americké letectvo, jak vypadá nová stíhačka 6. generace?

Minulý týden proběhly světovými médii zprávy o tom, že americké letectvo úspěšně otestovalo technologický demonstrátor stíhacího letounu 6. generace. Bohužel letectvo neukázalo žádné snímky, jak ve skutečnosti nový stíhací letoun vypadá. Jen padla zmínka, že nový technologický demonstrátor spadá pod program NGAD (Next Generation Air Dominance). Půjde o letoun, který doplní a časem zřejmě i úplně nahradí stíhací letouny F-22 určené k vybojování vzdušné nadvlády.

logo a grafika k 73. výročí založení USAF - Zdroj: theaviationist

I když nejsou momentálně k dispozici žádné oficiální snímky nového letounu, tak uznávaný web the Aviationist věnující se vojenskému letectví zkompletoval několik snímků, které zveřejnilo mj. americké letectvo, a které mohou naznačovat, jak asi bude nový stíhací letoun amerického letectva vypadat. Upozorňujeme, že jde čistě o spekulace a americké letectvo ještě s největší pravděpodobností nedisponuje prototypem letounu, ale jedná se jen o demonstrátor určený k ověření některých technologií.

V logu grafiky určené k 73. výročí založení Letectva Spojených států amerických (USAF bylo založeno 18. září 1947) je znázorněn drak neznámého letounu. Podle the Aviationist to může znamenat narážku na nový letoun amerického letectva, tedy na NGAD stíhačku 6. generace. Drak nového letouny by tedy připomínal svým tvarem tak trochu hrot šípu.

umělecké ztvárnění letounu 6. generace od společnosti Lockheed Martin - Zdroj: theaviationist

Pokud zabrousíme do minulosti, tak společnost Northrop Grumman v minulosti zveřejnila promo video (viz. video výše) s futuristickými letouny nápadně podobnými z grafiky určené k 73. výročí založení letectva a společnost Lockheed Martin zase zveřejnila snímek jak by mohl vypadat stíhací letoun 6. generace. Stíhač od Lockheed Martin má taktéž šípovitý tvar.

záhadné letouny spatřené nad Kansasem a Texasem v roce 2014 - Zdroj: theaviationist

Americké letectvo taktéž neuvedlo žádné parametry technologického demonstrátoru. Takže nic bližšího o tomto letounu nevíme ani po technologické stránce. Na konec ještě zmiňme, že už v roce 2014 byly na americkém nebi nad Kansasem a Texasem pozorovány letouny, které měly šípovitý tvar tak trochu podobný letounům z grafiky 73. výročí založení letectva.