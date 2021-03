Ukrajinský Mig-29 přišel o proudový motor po srážce s osobním automobilem

Dne 10. března došlo v nočních hodinách na letecké základně Vasylkiv poblíž Kyjeva ke kuriózní nehodě, kdy opilý ukrajinský důstojník řídil osobní automobil Volkswagen Touran, a s tímto automobil naboural do stíhačky Mig-29. Řidič automobilu narazil do zadní části stíhačky a stíhačku těžce poškodil. Při havárii a následném požáru to asi nejvíce odnesl jeden z proudových motorů Migu-29 (viz. obr).

Opilý ukrajinský důstojník z této nehody vyvázl s lehkými zraněními v oblasti hrudníku a obličeje. Jak můžete sami vidět podle obrázku níže, tak osobní automobil značky Volkswagen Touran je prakticky na odpis.

Nehodou poškozený Mig-29 s číslem 08 patří do ukrajinské stíhací flotily Migů-29, kterých ukrajinské letectvo vlastní celkem 24. Ukrajina zdědila tyto letouny po rozpadu Sovětského svazu, takže tyto stíhačky jsou nejméně 30 let staré. Z celkem 24 ukrajinských stíhaček Mig-29 je určeno pouze 16 pro bojové operace, zbytek strojů slouží pro školící účely. Ukrajinské letectvo dále provozuje 40 taktických bombardérů Su-24, 16 stíhaček Su-27 a 24 letounů blízké palebné podpory Su-25.

Izraelská společnost Elbit Systems, která je jedním z největších izraelských výrobců elektronických obranných systémů a pokročilých zbraní měla pro ukrajinské letectvo modernizovat celkem 11 Migů-29. Modernizace jednoho Migu-29 měla vyjít na 40 miliónů dolarů. Není jasné jestli nyní poškozený Mig-29 s číslem 08 měl taktéž projít modernizací.