Umělá inteligence dokončí za Beethovena Desátou symfonii

Jeden z největších skladatelů všech dob byl bezpochyby Ludwig van Beethoven. Tento velikán žil v 19. století a za svůj život dokázal napsat nespočet hudebních děl, které můžeme slýchat až do dnešních dnů. Bohužel jedno z jeho děl zůstalo nedokončené, konkrétně jeho Desátá symfonie, z důvodu jeho smrti v roce 1827. Řada jeho nástupců zkoušela toto dílo dokončit v „duchu Beethovena.“ Ku příležitosti 250 let od jeho narození se rozhodl tým programátorů a muzikologů provést zajímavý experiment.

Nechali totiž umělou inteligenci, aby si detailně nastudovala Beethovenovo dílo, a ve stejném stylu ji nechali, aby za Beethovena dokončila Desátou symfonii s tím, že v ní jsou použity stejné obraty a harmonie, jaké používal přímo Beethoven.

Podobný projekt však existuje i v našich končinách. V rámci projektu From the Future World se uskutečnilo i představení díla AIVA/Antonín Dvořák: From the Future World op.71. Ta vznikla podobným způsobem, jako u Beethovena, tzn. umělá inteligence měla možnost nastudovat si 115 opusů Antonína Dvořáka. Následně jí byl předložen i nedokončený dvoustránkový fragment.

Umělá inteligence pak dokáže zpracovat hudební model, melodii, rytmus, tempo nebo i hudební a emoční vzorce. Toto dílo předvedla i PKF – Prague Philharmonia, která chtěla upozornit na rozvíjející se technologie a jejich možnosti uplatnění v hudebním světě.