USA do roku 2020 zformuje vesmírnou armádní složku, schválil ji kongres i Trump

USA zakázalo vyrábět zbraně na 3D tiskárně lukas-cihak 08/03/2018 09:00:00 Soud v USA vydal před pár dny dočasný zákaz veřejné distribuce jakýchkoliv souborů, které by vedly k výrobě zbraní pomocí 3D tiskárny. Podle něj by mohlo rozšíření tohoto typu zbraní vést až k ohrožení národní bezpečnosti. https://cdr.cz/sites/default/files/gun_index.jpg