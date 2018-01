USA už zřejmě dokončily nový špionážní letoun. Dosahuje rychlosti Mach 6

Jeden člověk se dokázal v domácích podmínkách přiblížit popkulturní superhrdinské ikoně Iron Mana, který díky turbomotorům poháněným ramenem získal zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Skutečný Iron Man si vysloužil zápis do Guinnessovy knihy rekordů lukas-cihak 11/15/2017 08:30:00 Jeden člověk se dokázal v domácích podmínkách přiblížit popkulturní superhrdinské ikoně Iron Mana, který díky turbomotorům poháněným ramenem získal zápis do Guinnessovy knihy rekordů. https://cdr.cz/sites/default/files/guiness.jpg

Izraelské stíhačky F-35 jsou připraveny k boji Ereb 12/08/2017 08:30:00 Izraelské letectvo vydalo ve středu 6. prosince prohlášení, že prvních několik stíhaček F-35 Lightning ll, v izraelském letectvu označovaných jako F-35I Adir dosáhlo počáteční operační připravenosti. Co to znamená pro Blízký východ? https://cdr.cz/sites/default/files/f-35i-top.jpg

Armáda USA plánuje vyvinout supertank. Vybaví ho railgunem a laserovým dělem Ereb 08/11/2017 11:00:00 Hlavní bojový tank v 21. století pravděpodobně nezmizí do historických knih, tak jako se to stalo jezdectvu v první polovině 20.století. Tanky budou mít zatím na bojišti stále své místo, a US Army je chce mít nejlepší na světě. https://cdr.cz/sites/default/files/tankova_jednotka.jpg