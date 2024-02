USA vrazí 5 miliard do čipů. Chtějí se opět stát technologickou velmocí

Podle Bílého domu v současnosti USA produkuje méně než 10 % celosvětové nabídky čipů a mezi nimi nejsou žádné z řady těch nejvyspělejších. Avšak investice do programů jako je National Semiconductor Technology Center (NSTC) a školení pracovní síly by mohly výrazně zvýšit produkci polovodičů v USA. NSTC, jehož činnost by měla začít v létě 2024, bude zaměřen na vývoj nových polovodičových technologií a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem.

Složitost vývoje polovodičů je výzvou, kterou USA čelí, a proto je klíčové vytvořit jasné cesty pro kvalifikované pracovníky, aby se zapojili do tohoto odvětví. Bidenova administrativa plánuje investovat stovky milionů dolarů do rozvoje pracovní síly v oblasti polovodičů prostřednictvím programu Workforce Center of Excellence.

Zdroj: Shutterstock

Podle Asociace polovodičového průmyslu je nedostatek kvalifikované pracovní síly hlavním problémem. Kromě toho je třeba zajistit infrastrukturu pro experimentování s novými technologiemi, což zahrnuje investice do prvního institutu CHIPS Manufacturing USA Institute.

Bidenova administrativa se snaží posunout výrobu polovodičů vpřed, ale naráží na problémy, jako jsou zpoždění v továrnách na výrobu čipů. Pokrok v tomto směru bude záviset na úspěšnosti programů, jako je NSTC, a na schopnosti USA konkurovat v globálním polovodičovém průmyslu.