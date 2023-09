Uvařte si domácí pivo! Návod pro začátečníky a amatérské sládky

Pivo se vyrábí z obilovin (nejčastěji ječmene), které se namočí do vody, nechá naklíčit a usuší se. Tím se získá slad, který obsahuje cukry potřebné pro kvašení. Slad se posléze vaří s chmelem, který dodává pivu hořkost a aroma. Vzniklou tekutinu nazýváme sladina. Do sladiny se přidají kvasnice, které přeměňují cukry na alkohol a oxid uhličitý. Tím se zahajuje proces kvašení, který trvá několik dnů až týdnů. Po ukončení kvašení se pivo stočí do lahví nebo sudů a nechá se dozrát.

Pokud si chcete uvařit domácí pivo, budete potřebovat následující suroviny a náčiní:

Hrnec o objemu přibližně 15 litrů

Nádobu na kvašení piva o velikosti přibližně 15 litrů

Gumovou hadičku na stáčení piva

Teploměr, který přesně měří až do bodu varu

Vařečku

Lahve, ve kterých budete uvařené pivo skladovat

Slad (můžete použít tekutý sladový výtažek nebo sladovou mouku)

Sušené či granulované chmelové šišky

Pivovarské kvasnice

Voda (neměla by být příliš tvrdá)

Jak se postupuje při kvašení a vaření?

Nemělo by to být nic extra těžkého; jestliže používáte sladovou mouku, musíte ji nejprve rozmíchat ve vodě tak, aby vznikla kašovitá směs. Tuto směs pak vařte asi 30 minut za občasného míchání. Pokud používáte tekutý sladový výtažek, stačí ho jen přelít do hrnce a přidat cca 9-11 litrů vody. Tím získáte sladinu, kterou budete muset dále zpracovávat.

Sladinu přiveďte k varu a vařte asi tak 15 minut. Poté přidejte chmelové šišky nebo granule v poměru 4 dekagramů šišek nebo 1,2 dekagramů granulí na 10 litrů piva. Chmel dodá pivu hořkost a aroma. Vařte sladinu s chmelem asi hodinu za občasného míchání.

Zdroj: Shutterstock

Následně odfiltrujte chmel z vařené sladiny a nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu. Můžete ji ochladit ve vodní lázni nebo ji nechat postát venku.

Jakmile máte předešlý krok splněný, začněte míchat kvasnice v malém množství vychlazené sladiny. Kvasnice jsou mikroorganismy, které zahajují proces kvašení. Poté vmíchejte kvasnice do zbytku sladiny a přelijte ji do nádoby na kvašení piva. Nádobu uzavřete a umístěte ji do temného a chladného místa. Ideální teplota pro kvašení je 5-10 °C.

Nechte pivo kvasit alespoň 7 dní. Během této doby se cukry z obilovin přemění na alkohol a oxid uhličitý. Pivo začne bublat a pěnit, což je normální jev. Po ukončení kvašení by mělo mít asi 4-5 % alkoholu.

Pak pomocí gumové hadičky stočte pivo do lahví, ve kterých ho budete skladovat. Přidejte do každé lahve trochu cukru nebo maltózy, aby pivo perlilo. Lahve poté uzavřete a uložte je znovu někam do chladu.

Nechte pivo dozrát 3-4 týdny. Během této doby se zlepší jeho chuť a aroma, načež se vytvoří pevná pěna. Po této době je vaše domácí pivo hotové a můžete si jej plně vychutnat. Pokud jste postupovali správně, měla by tomu odpovídat i chuť.