Uživatelská data z Discordu opět unikla na hackerské fórum: RestoreCord oponuje

Na hackerském fóru BreachForums se znovu objevil únik údajů uživatelů Discordu, údajně pocházející ze služby RestoreCord. Ta však odmítá, že by se jednalo o rozsáhlé narušení bezpečnosti a tvrdí, že uniklá data nejsou autentická. Jaké jsou skutečné dopady a co by měli uživatelé podniknout?