V Cyberpunku 2077 se o animaci úst v rozhovorech postará umělá inteligence

Pokud jste někdy v minulosti hráli příběhovou hru, jejíž herní doba sahá až do stovek hodin, možná jste si všimli méně realistických rozhovorů, než s jakými se můžete setkat u titulů, které odehrajete za jediný večer. Důvodem pro takové diametrální rozdíly ve kvalitě je přirozeně množství obsahu, se kterým se vývojáři musí potýkat.

Tento problém je zejména znát u RPG titulů, které obsahují větvené rozhovory, a ještě ke všemu nabízí možnost hrát za vícero postav a pohlaví. V předpřipravených cutscénách obvykle můžete pozorovat kvalitnější animace a synchronizaci úst než v obyčejných rozhovorech s jednou z nepřeberného množství vedlejších postav.

Krátké videohry jsou schopné pomocí Motion Capture natočit s pravými herci každou scénku, kterou hráč uvidí na obrazovce, ale u her se stovkami až tisíci hodinami namluvených replik musí vývojáři sáhnout po metodách, které rozpohybují ústa postav jen tak na oko. Vývojáři z CD Projekt RED mají větší ambice a tuto Achillovu patu rozsáhlých her se pokusí napravit za pomoci umělé inteligence, za využití nástroje od společnosti Jali Research Inc.

Mateusz Popławski, technický ředitel za oddělení postav, se nechal slyšet, že se svým týmem vyvinuli sofistikovanější způsob synchronizace úst, než jakou nabídl třetí Zaklínač, a to za pomoci umělé inteligence. Algoritmus analyzuje přepis mluveného slova, aby každému slovu přiřadil odpovídající pohyb rtů, a dokonce analyzovat z audiostopy emoce, aby přiřadil tváři odpovídající mimiku.

Vývojáři tak docílí hned dvou pozitivních výsledků. Zaprvé budou rozhovory působit pochopitelně přirozeněji, než kdyby postavy pouze otevíraly pusu z opakujících se sekvencích. A zadruhé bude tato metoda škálovatelná i napříč různými dabingy, takže hráči mluvící jedním z plánovaných překladů hry se mohou těšit na příjemnější zážitek.

Pokud jste například měli možnost hrát nedávnou předělávku první Mafia, mohli jste si všimnout, že navzdory českému dabingu se ústa jednotlivých postav pohybovala pro původní znění v anglickém jazyce. Česky dabovaného Cyberpunku 2077 se sice nedočkáme, ale alespoň můžeme závidět hráčům mluvících němčinou, španělštinou, francouzštinou, italštinou, polštinou, brazilskou portugalštinou, ruštinou, mandarínštinou či japonštinou.