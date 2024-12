V USA plánují zákaz TP-Link routerů: Prý kvůli národní bezpečnosti

Šetření amerických úřadů

Podle zdrojů citovaných deníkem Wall Street Journal zahájila několik oddělení americké vlády, včetně Ministerstva obchodu, obrany a spravedlnosti, vyšetřování činnosti TP-Link. Ministerstvo obchodu dokonce společnost předvolalo k podání dokumentů a vysvětlení.

Hlavními důvody k obavám jsou dlouhodobě zjišťované bezpečnostní nedostatky v routerech TP-Link. Ty by mohly být zneužity k hackerským útokům, špionáži nebo jiným kybernetickým aktivitám ohrožujícím národní bezpečnost. V krajním případě by mohl být prodej těchto zařízení v USA zcela zakázán.

Významné podíly na trhu

TP-Link ovládá přibližně 65 % amerického trhu domácích a malých podnikových routerů. Společnost nedávno získala dalších 5 % podílu jen během třetího čtvrtletí roku 2024. Mezi nejprodávanější produkty na platformě Amazon patří modely AX3000 a AX1800, které obsadily první a druhou příčku v žebříčku oblíbenosti.

Rizika a zranitelnosti

Jednou z hlavních bezpečnostních hrozeb spojených s TP-Link jsou jejich opakované bezpečnostní nedostatky, které byly zneužívány k rozsáhlým kybernetickým útokům. Microsoft například v říjnu 2024 odhalil síť pojmenovanou CovertNetwork-1658, která zahrnovala více než 16 000 zařízení, převážně routerů TP-Link, zneužívaných ke krádeži přístupových údajů. Síť byla zapojena do tzv. password spray attacks, tedy masivních pokusů o prolomení hesel.

Dalším problémem je zneužití TP-Link zařízení k útokům typu DDoS (Distributed Denial of Service), jak bylo odhaleno již v roce 2023. Operátoři známého botnetu Mirai používali routery TP-Link k zahlcení cílových serverů obrovským množstvím požadavků.

Zdroj: Shutterstock

V květnu 2024 byla v modelu Archer C5400X objevena kritická zranitelnost s maximálním skóre CVSS 10.0. Tento nedostatek umožnil útočníkům spustit na zařízení vlastní škodlivý kód bez nutnosti ověřování.

Problémy s cenovou strategií

Populární cena TP-Link routerů, která často výrazně podbíhá konkurenci, také přitahuje pozornost amerických vyšetřovatelů. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje, zda nízké ceny nejsou výsledkem strategie, která by mohla porušovat antimonopolní zákony – například podezření, že TP-Link prodává produkty pod výrobními náklady s cílem ovládnout trh.

Reakce Číny a potenciální dopady

Čínská vláda obvinění odmítá a tvrdí, že USA zneužívají koncept národní bezpečnosti k potlačení čínských firem. Čínská ambasáda ve Washingtonu uvedla, že Peking bude „rozhodně hájit zákonná práva a zájmy čínských společností.“

Pokud by zákaz routerů TP-Link skutečně vešel v platnost, mohlo by to znamenat zásadní změnu pro miliony amerických domácností a firem, které se na tato zařízení spoléhají. Navíc by tento krok mohl mít širší geopolitické důsledky, zejména s ohledem na současné napětí mezi USA a Čínou.

Rozhodnutí o budoucnosti TP-Link v USA bude klíčovým testem toho, jak daleko jsou americké úřady ochotny zajít v rámci ochrany své kybernetické bezpečnosti. Současná situace naznačuje, že vláda neváhá zakročit proti velkým čínským firmám, jak ukázal i předchozí případ Huawei. Otázkou zůstává, zda budou miliony zákazníků ochotné přejít na dražší a méně rozšířená řešení, nebo zda bude TP-Link nucen zásadně přehodnotit svou strategii.