Valve potvrdila funkci Steam Play umožňující hraní nejnovějších her na Linuxu

Minulý týden jsme vás informovali o tom, že se společnost Valve pravděpodobně chystá spustit novou funkci Steam Play, která by měla zajistit spouštění a bezproblémové hraní počítačových her určených pro Windows na operačním systému Linux. Až do tohoto týdne nebyly známy žádné oficiální informace, pouze nálezy z GitHubu.

V kontrastu s právě probíhajícím veletrhem GamesCom oznámila společnost Valve oficiálně beta verzi této funkce. Od této služby si slibuje především zpřístupnění oblíbených her pro uživatele Linuxu a také poskytnutí větších možností vývojářům her, kteří by měli mít nyní volnější ruce při portování své hry také na tento operační systém.

Steam Play beta obsahuje Proton, což je modifikovaná distribuce Wine. Počítačové hry v Linuxu budou mít podporu Steamworks a OpenVR. Kompatibilita s Direct3D grafikou je zajištěna vkd3D, implementací Direct3D 12, která pracuje s Vulkanem pro maximalizaci výkonu. Lepší je i podpora zobrazení, ovladačů a zvláště znatelný je rozdíl v grafickém výkonu.

Prozatím je k dispozici jen pár her, ale společnost Valve potvrdila, že v budoucnu bude množství her rozšiřovat. Mezi ně tak aktuálně spadají tituly jako Doom, Final Fantasy VI, Into The Breach, NieR: Automata, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl a Star Wars: Battlefront 2. Pokud však máte speciální přání týkající se výběru her, můžete vznést požadavek zde.