Valve představilo přenosnou konzoli Steam Deck, přenosný herní minipočítač

I když se v poslední době o možnosti, že Valve vydá vlastní konzoli poměrně hodně spekulovalo, až nyní je tato zpráva potvrzena. Společnost Valve je v současné době známá především jako provozovatel herní distribuční platformy Steam. Tuto službu již v minulosti několikrát doplnila o hardware (Valve Index), příslušenství (Steam Controller) či služby (Play Anywhere; Remote Play).

Do své řady hardwarového příslušenství nyní připojuje handheldovou konzoli Steam Deck, který zájemců nadělí ještě pod letošní stromeček. Nabízí se samozřejmě srovnání s Nintendo Switch, které je aktuálně hlavním hráčem na poli přenosných konzolí. Zatímco Nintendo Switch je však samostatná platformu s exkluzivními tituly, Steam Deck bude sloužit především pro hraní čehokoliv, co již hráči vlastní ve své knihovně na Steamu.

V tomto směru je zaměření handheldu výhodou i nevýhodou zároveň. Prakticky veškeré hry, které si na zařízení zahrajete, si můžete zahrát na svém počítači v plné kvalitě. Nepřináší samo o sobě žádný titul, pro který byste si zařízení museli nutně koupit, jelikož byste si jej nezahráli nikde jinde. Oproti tomu Nintendo Switch láká mnoha exkluzivními tituly, které si na emulaci na jiných platformách ještě počkají.

Na druhou stranu je sdílená knihovna i silnou výhodou, jelikož pro Nintendo Switch si musíte dokoupit zvlášť i ty hry, které již dávno vlastníte, kdežto na Steam Decku můžete mít již v moment zakoupení stovky titulů k dispozici, a navíc s možností pokračovat ve svých rozehraných kampaních a uložených pozicích.

