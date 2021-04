Valve vydala patch pro lidi, kteří mají ve službě Steam více než 25 000 her

Společnost Valve Corporation vydala Steam platformu určenou k digitální distribuci her a softwaru v roce 2003. Letos to tedy bude 18 let od založení Steamu a v současné době tato digitální distribuční platforma nabízí více než 51 000 videoher. V průběhu let se u některých uživatelů na Steamu jejich knihovna pořádně rozrostla. Aktuálně by měli být tři lidé, kteří mají na Steamu více než 25 000 her.

Nyní se přišlo na to, že lidé s více než 25 000 hrami na Steamu se mohou setkat s problémem. Jde o nestabilitu a pády Steam klienta. Není jasné, jestli na tento problém upozornil některý z uživatelů, který má na Steamu více než 25 000 her nebo byla chyba objevena díky interním testům společností Valve. Každopádně nyní by už měl být tento problém s pády vyřešen.

Podle webu steamladder vlastní digitální sbírku více než 25 000 her na Steamu celkem tři lidé. Na prvním místě se umístil Američan s nickem dwight schrute s 32 818 hrami. Druhé místo obsadil Číňan s nickem Sonix s 28 602 hrami a nakonec třetí místo patří Rusovi s nickem gt4 s 26 020 hrami. Pokud se podíváte na tyto nicky na Steamu, tak ten uvádí u těchto uživatelů menší počet her, než výčet z steamladder. Může to být např. dáno skrytými hrami.

A jak jsou na tom Češi? Podle databáze steamladder obsadil první místo nick lukysoft s 15 061 hrami, druhé místo _lepik_ [gravity's rainbow] s 14 959 hrami a nakonec třetí místo Faith s 12 008 hrami.

Steam neustále roste, v posledních letech celkem šíleným tempem, co do počtu her. Jen za minulý rok 2020 přibylo na Steamu více než 10 000 nových her. S takovým tempem dosáhne Steam mety 100 000 her za pár let.