Valve údajně připravuje vlastní přenosnou konzoli ve stylu Nintendo Switch

Nové zařízení má běžet na Linuxu a Valve již předeslalo, že se hráči mohou těšit na velkou nabídku titulů. Podle dostupných informací by se tato nová konzole měla na trhu objevit ještě letos. Důkazem o připravování nové konzole je i samotný Steam, kde se náhle objevilo několik řádků kódu úzce souvisejících právě s připravovanou konzolí.

V databázích SteamDB se objevují zmínky o hardwarovém zařízení s názvem SteamPal. SteamPal má pak být odvozen od kódového označení Neptune, které se ve Steamu objevuje již od konce minulého roku, a to hlavně v souvislosti s textem „Neptune Optimized Games.“

V té době se však všichni mylně domnívali, že se jedná o název nového ovladače. Dle nových informací by se však mělo jednat o kapesní počítač, který bude mít dotykový displej a ovládací prvky po stranách, s čipsetem od Intelu nebo AMD. V současné chvíli je SteamPal ve fázi prototypu, takže se jedná pouze o hrubý návrh. Přirozeně tedy nejsou známé ani konkrétní parametry.

Koneckonců se může ve výsledku jednat i o vcelku nevýkonné zařízení, jehož primárním cílem bude streamovat hry skrze Steam Remote Play. Tato funkce je již delší dobu dostupná pro všechny uživatele, s jejíž pomocí můžete vysílat obraz ze svého počítače do libovolného zařízení (včetně mobilního telefonu), a to jak v rámci domácnosti tak i na cestách.

Vývoj herního průmyslu již pár let koketuje s myšlenkou, že budoucnost hraní leží v cloudu. Připravované zařízení od Valve by této myšlence mohlo jít naproti. Namísto důrazu na grafický výkon, který by byl relevantní jen pár let a stejně by byl nanejvýš srovnatelný s Nintendo Switch, by Valve mohlo svůj produkt postavit právě v kombinaci s cloudovým hraním či Steam Remote Play.

Dedikované přenosné zařízení s unikátním rozložením kláves, větší baterií, lepším odvodem tepla a jednotnou knihovnou by pro Steam mohla být ta pravá konkurenční výhoda oproti Nintendo Switch, na které si hráči musí kupovat hry exkluzivně a jen hrstka z nich podporuje Cross-Save funkci mezi platformami.

Nabízí se samozřejmě otázka, k čemu handheldové zařízení, když je Steam Remote Play již nyní dostupné pro každý druhý mobilní telefon? Tato kombinace bohužel zní lépe na papíře než v praxi. Musíte se starat o nabíjení dalšího zařízení. Musíte vyndavat telefon z pouzdra, abyste jej vložili do držáku ovladače. A zejména musíte být ochotni přijmout, že se vám telefon vybije ještě rychleji než obvykle a ohrozíte jeho životnost vyššími teplotami.