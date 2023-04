Vědci odhalili další černou díru, která pohlcuje blízké galaxie

Podle Pietera van Dokkuma z Yaleovy univerzity v New Havenu (USA) se podařilo pozorovat nevídaný úkaz v okolí černé díry. Vědci sledovali černou díru nacházející se na jednom konci sloupce, na druhém konci kterého leží mateřská galaxie. Podle pozorování by mohla být černou dírou způsobována brázda, kde se plyn ochlazuje a může tvořit hvězdy. Podobně jako vlna za lodí, zde vidíme následky. Tato pozorování byla publikována v časopise The Astrophysical Journal Letters.

Vědci se domnívají, že plyn je "šokován" a zahříván pohybem černé díry, která do něj naráží, nebo by mohlo jít o záření z akrečního disku kolem ní. Podle van Dokkuma je to čirá náhoda, že se na tento jev podařilo narazit, protože hledali kulové hvězdokupy v blízké trpasličí galaxii.

"Právě jsem si prohlížel Hubbleův snímek a pak jsem si všiml, že máme malý pruh. Okamžitě mě napadlo: 'aha, kosmický paprsek, který zasáhl detektor kamery a způsobil artefakt lineárního zobrazení'. Když jsme vyloučili kosmické záření, zjistili jsme, že je tam stále. Nevypadalo to jako nic, co jsme viděli předtím," řekl van Dokkum.

Zdroj: Shutterstock

Jev je pravděpodobně důsledkem srážky několika supermasivních černých děr, přičemž první dvě se pravděpodobně spojily před 50 miliony lety. Když se přiblížily k sobě, vířily kolem sebe jako binární černé díry. Později se k nim připojila další galaxie s vlastní supermasivní černou dírou, což vytvořilo nestabilní a chaotickou konfiguraci. Jedna z černých děr si vzala hybnost od ostatních dvou a byla vyhozena z hostitelské galaxie.

Podle dalších odborníků se zdá, že zbytky binárního systému černých děr se rozběhly v opačném směru. Zajímavé na to však je, že v jádru hostitelské galaxie nebyly pozorovány žádné známky aktivní černé díry, což by mohlo být nepřímým důkazem existující utíkající binární černé díry. A aby byla tato teorie potvrzena, vědci plánují provést další pozorování pomocí teleskopu Jamese Webba a rentgenové observatoře Chandra. Tyto metody by mohly poskytnout potřebné informace a vysvětlit přesnou povahu této neobvyklé černé díry.