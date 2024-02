Vědci vyvinuli „nanosférické“ barvy. Ty mohou snížit emise letadel

Výzkum, provedený výzkumníky Fujii Minoru a Sugimoto Hiroshi, odhalil nanosféry, což jsou téměř neviditelné silikonové krystaly schopné efektivního rozptylu světla. Tyto mikroskopické částice mají schopnost odrážet světlo s vysokou účinností, což umožňuje vytvoření barev s minimální přidanou hmotností. Tato nová technologie by mohla přinést revoluci v oblasti povrchových úprav, zejména v leteckém průmyslu.

V praxi by použití těchto nanosférických barev mohlo vést k výraznému snížení spotřeby paliva letadel. S rostoucí hmotností letadel se totiž zvyšuje spotřeba paliva, což znamená vyšší náklady pro letecké společnosti a zároveň vyšší emise oxidu uhličitého do atmosféry. Díky nové technologii by se však mohlo dosáhnout snížení hmotnosti letadel a tím i snížení emisí oxidu uhličitého.

Zdroj: Shutterstock

Inovativní přístup Minorua a Hiroshiho se zaměřuje na strukturální vlastnosti barev, které umožňují efektivní absorpci a odrážení světla. Tato technologie umožňuje vytvářet intenzivní a jasné barvy pomocí mikro a nanostruktur, což vede k vytváření barev interferencí, koherentním rozptylem nebo difrakcí.

Práce týmu navazuje na předchozí výzkum, který se zaměřoval na konstrukci nanokrystalů do určité velikosti. Nyní výzkumníci pracují na vytvoření inkoustu na bázi nanosféry, který umožňuje měnit velikosti nanokrystalů a tím ovlivňovat vlastnosti barev. Větší částice vytvářejí teplé odstíny, zatímco menší částice jsou spojeny s chladnějšími tóny. Tyto odstíny zůstávají konzistentní bez ohledu na úhel, pod kterým jsou pozorovány. To samozřejmě může využít i armáda.