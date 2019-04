Americká armáda testuje robotické tankové vozidlo Grizzly

Americké výsadkové jednotky nutně potřebují ve své výzbroji zaplnit mezeru, kterou představuje absence lehkých tankových jednotek při výsadkových a aeromobilních operacích. To by se už brzy mělo...

Americké výsadkové jednotky nutně potřebují ve své výzbroji zaplnit mezeru, kterou představuje absence lehkých tankových jednotek při výsadkových a aeromobilních operacích. To by se už brzy mělo změnit.

Američtí výsadkáři získají nové lehké tanky Ereb 12/21/2018 09:00:00 Americké výsadkové jednotky nutně potřebují ve své výzbroji zaplnit mezeru, kterou představuje absence lehkých tankových jednotek při výsadkových a aeromobilních operacích. To by se už brzy mělo změnit.

Americké námořnictvo začne do dvou let testovat prototyp nového laserového děla, které hodlá nainstalovat na raketový torpédoborec třídy Arleigh Burke. Blíží se doba kdy se laserová děla stanou účinnou protiraketovou obranou lodí?

Americké námořnictvo nainstaluje na torpédoborec laserové dělo Ereb 03/22/2019 09:00:00 Americké námořnictvo začne do dvou let testovat prototyp nového laserového děla, které hodlá nainstalovat na raketový torpédoborec třídy Arleigh Burke. Blíží se doba kdy se laserová děla stanou účinnou protiraketovou obranou lodí?

NATO v Norsku nacvičuje během manévrů Trident Juncture "obnovení suverenity spojenecké země po vnější agresi". I když to není přímo řečeno jedná se o nácvik aktivace článku 5 Washingtonské smlouvy v případě napadení nějakého státu Ruskem.

NATO ukazuje Rusku svou sílu na největších manévrech v historii lukas-cihak 10/26/2018 13:30:00 NATO v Norsku nacvičuje během manévrů Trident Juncture "obnovení suverenity spojenecké země po vnější agresi". I když to není přímo řečeno jedná se o nácvik aktivace článku 5 Washingtonské smlouvy v případě napadení nějakého státu Ruskem.

Americká armáda investuje do laserových děl. Příští dekáda bude rozhodující Ereb 10/19/2018 09:00:00 Jak co nejefektivněji ochránit pozemní jednotky před údery raketovou, dělostřeleckou a minometnou municí, a k tomu všemu ještě před nálety rojů dronů nebo helikoptérami a letadly, co decimují pěchotu? Tak na tuto otázku nyní hledá odpověď americká armáda. https://cdr.cz/sites/default/files/stryker-mehel.jpg