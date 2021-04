Vesmírný vrtulník Ingenuity dokončil svůj první testovací let na Marsu

Zdroj (TechCrunch.com)

Před nějakým časem slavila NASA úspěšné přistání roveru Perseverance na Marsu. Spolu s roverem přiletěla na Mars i helikoptéra Ingenuity, která je historicky prvním motorizovaným letounem, který kdy letěl mimo Zemi. Navíc se jedná o autonomní let, kdy ze Země přicházejí pouze povely. Testovací let měl být již minulý týden, ale kvůli softwarové aktualizaci nechtěli vývojáři z NASA něco pokazit. Proto byl plánovaný první testovací let odložen.

Po pečlivých přípravách se první testovací let povedl. Helikoptéra se vznesla do výšky asi třech metrů, kde chvíli setrvala a poté opět dosedla na Mars. Celý let trval okolo 40 sekund. Ingenuity musel zdolat hned několik překážek. První z nich byla určitě řídká atmosféra a gravitace, která je na Marsu zhruba třikrát menší. Druhým problémem byla pak teplota, která v noci na Marsu klesá až pod minus devadesát stupňů. Z tohoto důvodu musela Inguenity být daleko výkonnější než pro obdobný let na Zemi.

Z těchto důvodů musí Inguenity zvládnout až 2 500 ot./min. Což je zhruba 5x více než musí mít zemský vrtulník. Zajímavostí je, že Inguenity má výkonnější procesor než celý rover Perseverance. Důvodem je shromáždit co nejvíce letových údajů, přenést je do Perseverance, který je následně odešle na Zem.

Hlavním posláním Ingenuity pak je zjistit, jaké jsou letové možnosti na Marsu i v mimozemském prostoru obecně. Tyto údaje pak poslouží pro konstrukci dalších helikoptér s konkrétním vědeckým posláním. Pohybování helikoptérou je totiž jednodušší než pohyb roverem. Nyní bude následovat období analýzy před druhým a třetím testovacím letem, kdy by se měl Inguenity začít pohybovat i do stran.