Videoherní průmysl zaútočil na komunitní financování emulátoru RPCS3

Red Dead Redemption konečně na PC! Masivní zlepšení emulátoru RPCS3 Ereb 07/04/2017 08:30:00 Už je to sedm let, co vyšla videohra Red Dead Redemption na konzole PS3 a XBOX360. Bohužel PC hráči se nikdy nedočkali portování této hry na PC platformu, a tak mohli konzolistům jen tiše závidět. To by se ale mohlo v následujících měsících změnit. https://cdr.cz/sites/default/files/red_dead_logo.jpg

