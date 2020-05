Visa předložila patent na digitální měnu, běžet by mohla na Ethereum platformě

Zdroj: Pixabay

I když je osud kryptoměn v tuto dobu poměrně nejistý a veškeré předpovědi se dosti rozcházejí, najdou se i takové společnosti, které se ke kryptoměnám snaží najít svou cestu. Jednou z nich je kalifornská společnost Visa, Inc., která je největší globální sítí elektronických platebních karet.

Dne 14. května byla totiž uveřejněna patentová přihláška, ve které Visa představuje centralizovaný systém pro digitální měnu, která se snaží působit hybridně mezi světem kryptoměn a světem fiat měny (což znamená, že to je měna s nuceným oběhem - zákonné platidlo, neboť jí lze splácet úvěry a finanční obligace.)

Přihláška samotná dokonce nese název "Digital Fiat Currency", neboli digitální fiat měna. I když byla tato přihláška zveřejněna minulý týden, společnost Visa ji předložila americkému úřadu pro patenty a ochranné známky již v minulém roce, z čehož vyplývá, že Visa zkrátka s kryptoměnou počítá již dlouhodobě.

V žádosti se také uvažuje o Ethereu, jakožto o možné síti, kterou by mohla Visa využít, a o stablecoinu: „…Pokaždé, když je generována dolarová hodnota digitální fiat měny, centrální entita zajistí, aby byl z oběhu odstraněn odpovídající fyzický dolarový účet, aby se regulovala hodnota digitální fiatové měny.” Tuto informaci potvrdil i magazín Forbes. Visa je podle všech indicií odhodlána více integrovat digitální měnu do svého byznys plánu, což znamená, že se milovníci kryptoměn mají na co těšit."