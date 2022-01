Vlaky nahradí autonomní drezína přepravující nákladní kontejnery

Zdroj

Tato společnost totiž testuje autonomní bateriové elektrické železniční vozy pro nákladní dopravu na krátké vzdálenosti. Jinými slovy by v praxi mělo být možné umístit standardní nákladní kontejner na speciální autonomní vozítko schopné jezdit po standardních železničních kolejích.

Společnost Parallel Systems založili tři bývalí inženýři společnosti SpaceX a do dnešního dne se jim podařilo vybrat od sponzorů úctyhodných 53,15 milionů dolarů. Své první prototypy testují již nyní na uzavřené trati v okolí Los Angeles. Zároveň pracují na takovém softwaru, který bude bezpečně řídit tyto autonomní vozítka a zároveň umožní správnou a bezpečnou integraci se stávajícím železničním systémem.



Parallel Systems již dokonce zažádalo o patentování svého unikátního vozítka. Vývojáři také pracují na možnosti přepravit více kontejnerů zároveň. Jednotlivé kontejnery by se tak mohli na cestě oddělit a putovat do jiného cíle. Výhodou celého projektu je, že díky tomuto systému by se mohly zkrátit velice významně čekací doby na vyložení nákladu, které jsou v případě standardních vagonů i týdny dlouhé.

Vývojáři ujišťují, že autonomní vozítko má propracovaný systém kamer a senzorů, díky kterým dokáže například zastavit až desetkrát rychleji než vlak. Mimo snížení nákladů by také mohlo dojít k vytvoření jakýchsi mikro terminálů, což mají být malé vykládací stanice umístěné blíže k zákazníkům. Díky tomu by se také neměly hromadit vlaky v blízkosti velkých vlakových nádraží.