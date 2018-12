Vlastníte Android? Odemykání telefonu obličejem lze ošálit bystou z 3D tiskárny

V nedávné době se rozhodl známý magazín Forbes, že zkusí otestovat spolehlivost a úroveň zabezpečení mobilních autorizačních systémů, které vycházejí z technologie rozpoznávání obličeje. K tomu, aby se povedlo prolomit zdánlivě sofistikované zabezpečení stačilo pouze vytvořit na 3D tiskárně co nejvěrnější napodobeninu lidské hlavy získanou z 3D skenu konkrétní osoby. V testu pohořely systémy pracující na Androidu. Na druhou stranu FaceID si oproti Androidu nevedl špatně.

Do porovnání byly do testu vybrány následující modely: iPhone X, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 8, LG G7 ThinQ a One Plus 6. Následně byla naskenována 360 stupňovým skenerem hlava jednoho z redaktorů a vytištěna přesná maketa v hodnotě zhruba 8 500 Kč.

Při prvotním nastavování zabezpečení jednotlivých modelů byla naskenována reálná hlava redaktora, která tím pádem sloužila jako datový vzor při autorizaci. Při pokusu o autorizaci byla poté však už skenována jen maketa hlavy. Poté se jen čekalo na reakci telefonu, zda tuto autorizaci uzná a telefon odemkne.

Výsledek byl až překvapující, protože operační systém Android vyhodnotil tuto umělou maketu hlavy jako reálnou hlavu redaktora, a to dokonce ve 100 % případů. Daleko úspěšnější pak byl iPhone, který jednoduše neuznal maketu hlavy jako totožnou při porovnání s datovým vzorem.

Apple tak, díky kombinaci infračerveného síťování objektu a vytvoření trojrozměrné mapy obličeje, dokázal, že jeho technologie je ze všech testovaných modelů nejspolehlivější. Většina technologií na rozpoznávání obličeje u systému Android je založena jen na porovnání obrazu vzorového s obrazem naskenovaným. To je nejspíše i důvod, proč nedokázal Android rozeznat maketu od člověka.