Výběr partnera rozhoduje o délce vašeho života více než genetické dispozice

Biftek z 3D tiskárny: Španělský startup Novameat s ním nakrmí chudé oblasti lukas-cihak 11/27/2018 11:00:00 Španělský startup Novameat chce do pěti let přivést na trh dokonalou náhražku bifteku vyrobeného jen z mořských řas, rýže a hrachu. V případě úspěchu ho budou prý distribuovat do zapadlých a chudých oblastí planety, kde si nemohou dovolit klasické maso. https://cdr.cz/sites/default/files/nova2.jpg

Biftek z 3D tiskárny: Španělský startup Novameat s ním nakrmí chudé oblasti 27. 11. 2018 | Lukáš Čihák | diskuse (6) Španělský startup Novameat chce do pěti let přivést na trh dokonalou náhražku bifteku vyrobeného jen z mořských řas, rýže a hrachu. V případě úspěchu ho budou prý distribuovat do zapadlých a...