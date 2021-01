Vyfoťte si Zemi ze skutečného satelitu, Canon spustil interaktivní web

Společnost Canon představila interaktivní web, ve kterém můžete využít její satelit CE-SAT-1, vybavený upraveným pro tamější podmínky 5D Mark III DSLR, k pořizování fotografií z lokalit, včetně New Yorku, Baham a Dubaje. Celá prezentace působí sympaticky a je rozhodně na co koukat. Svou fotografii si můžete uložit do počítače včetně nadmořské výšky, nebo můžete procházet již vámi vyfocené snímky.

Celou prezentaci pak provádí astronautka Marsha Ivins, která představuje účel a technické provedení mikrosatelitu. Mikrosatelity jsou mnohem menší a levnější než běžné satelity a společnost Canon doufá, že s nimi vybuduje miliardový obchod do roku 2030. Po spuštění CE-SAT-1 v roce 2017 se Canon pokusil o spuštění inovovaného CE-SAT-1B loni v létě, který však misi nedokončil, neboť mu selhala raketa.

Používá však předem vyfocené snímky, takže ve skutečnosti nezachycujete živé nebo jedinečné fotografie. Pokud by to bylo živě, mikrosatelit CE-SAT-1 by se pohyboval kolem Země rychlostí téměř 27 000 km/h což by znamenalo, že by planetu obletěl dokola za přibližně hodinu a půl. Simulace vám má demonstrovat s opravdovými pořízenými snímky technické schopnosti satelitu, včetně rozlišení.

Canon uvedl na trh mikrosatelit velikosti vinného sudu v červnu 2017. Je vybaven fotoaparátem EOS 5D Mark III, který je vybaven 40cm teleskopem typu Cassegrain. Canon tvrdí, že na oběžné dráze 600 km poskytuje přibližně 36palcové pozemní rozlišení v rámci 3 × 2 míle. K tomu mu dopomáhá také fotoaparát PowerShot S110 pro širší snímky.

Odkaz k vyzkoušení je zde