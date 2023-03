Vyléčí umělá inteligence rakovinu? Google se svojí AI vstupuje na pole medicíny

O umělé inteligenci se často píše v kontextu dvou extrémů, ať už jako o něčem, co posune lidstvo o kus dále, nebo jako o potenciální hrozbě. S pozitivním kontextem souvisí i další novinka od společnosti Google, která na své pravidelně zdravotnické akci The Check Up představila nové partnerství v oblastech souvisejících s měřením ultrazvukových zařízení, použitím lékařských jazykových modelů či léčbou rakoviny.

Podle Googlu je třeba umělá inteligence naprosto klíčová pro práci s ultrazvukovými zařízeními, a to zvláště v oblastech, kde není dostatek vyškolených specialistů. Největší potíže spojené s těmito zařízeními je totiž se čtení naměřených dat a interpretací výsledků. Umělá inteligence by tak mohla poměrěn včas diagnostikovat například rakovinu prsu.

Zdroj: Shutterstock

Za účelem výzkumu v této oblasti se Google rozhodl pro partnerství s keňskou neziskovou organizací Jacaranda Health, díky které může zrealizovat projekt pro matky a děti ve státních nemocnicích v Keni. Díky tomuto partnerství chtějí pak porozumět současnému přístupu v doručování naměřených hodnot a interpretaci dat v Keni, a tím vymezit potenciál pro umělou inteligenci.

Dalším novým partnerem Googlu je nemocnice Chang Gung Memorial na Tchaj-wanu, kde se pro změnu zaměří na včasnou diagnostiku rakoviny prsu pomocí ultrazvuku jako alternativy ke klasickým mamografům. Google se také může pochlubit zlepšení jeho lékařských jazykovým modelů LLM, konkrétně jde o Med-PaLM 2, který ve odborných lékařských otázkách simulících lékařskou kontrolu, dosáhl skóre 85, což znamnená zlepšení o 18 %.

Nemusíme se ale obávat, že by vašeho doktora v blízké budoucnosti nahradil nějaký chatbot ve stylu ChatGPT, protože podle Google není technologie ještě zcela připravena na reálný svět. Jednou nás to ale určitě čeká a je to do jisté míry i řešení závažného nedostatku doktorů. V dalším kroku by se měly získané informace zkonzultovat s lékařskou komunitou a stanovit nějakou další cestu vývoje umělé inteligence s cílem vylepšit lékařskou péči i její dostupnost.

Posledním z řady zdravotnických zařízení, se kterými se rozhodl Google nově spolupracovat je klinika Mayo, kde chce identifikovat možnosti umělé inteligence při plánování radioterapie z účelem léčby rakoviny. Radioterapie je totiž velice zdlouhavá a náročná terapie po všech stránkách, a to jak pro pacienty, tak i pro lékaře.

Ti totiž musejí na CT skenech vyznačovat oblasti, aby oddělili rakovinnou oblast od normální zdravé tkáně. U jednoho pacienta pak tento proces vyznačování může trvat až sedm hodin. Při využití umělé inteligence by došlo k významné úspeře lidské práce a specializovaný lékař by mohl mezití dělat jinou důležitou činnost. Možnosti umělé inteligence jsou pak velice rozsáhlé právě při identifikaci různých nemocí, analýze dat a pomoci s určováním diagnózy.