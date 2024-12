Významné události v kosmonautice: Od návratu New Glenn po nové rekordy SpaceX

Návrat Blue Origin na scénu: Suborbitální lety a budoucí ambice

Blue Origin, společnost vedená Jeffem Bezosem, oslavila svůj devátý úspěšný suborbitální let rakety New Shepard. Dne 22. listopadu se šest pasažérů dostalo až do výšky 106 kilometrů, překračující tzv. Kármánovu hranici, která je obecně považována za začátek vesmíru. Mezi pasažéry byla i Emily Calandrelli, populární popularizátorka vědy, která se stala 100. ženou ve vesmíru.

Suborbitální lety Blue Origin stále přitahují pozornost díky možnosti prožít krátký, ale intenzivní zážitek mikrogravitace. Ačkoli tyto lety působí skromně ve srovnání s ambicemi společnosti na těžkotonážní rakety a lunární moduly, otevírají vesmír širší veřejnosti. Cena kolem milionu dolarů za místo v kapsli New Shepard sice zůstává vysoká, ale přístupná výzkumným institucím a nadacím.

Rekordní tempo SpaceX: Falcon 9 v akci

Společnost SpaceX Elona Muska opět dokázala, proč dominuje komerčnímu vesmírnému průmyslu. Raketa Falcon 9 nedávno dosáhla rekordního času mezi dvěma starty – pouhých 13 dní a 12 hodin. Tento výkon navazuje na dlouhodobý trend opakovaného využívání raket, čímž SpaceX snižuje náklady a zvyšuje frekvenci startů. Během letošního roku společnost úspěšně vypustila 400. raketu Falcon 9 od roku 2010.

Navíc SpaceX získala další významnou zakázku od NASA. Mise Dragonfly, která v roce 2028 odstartuje k Saturnově měsíci Titanu, bude první, kde SpaceX ponese nukleární zdroj energie. Tento krok potvrzuje důvěru NASA v technologie SpaceX, a zároveň posouvá společnost na novou úroveň v oblasti bezpečnosti a certifikací.

Italský návrat na orbit: Obnova kosmodromu v Keni

Po desetiletích nečinnosti plánuje Itálie znovu otevřít vesmírné středisko Luigi Broglio Space Center poblíž Malindi v Keni. Tento unikátní kosmodrom na vodní plošině, původně využívaný v 60. a 70. letech, by se měl stát místem pro vypouštění mikrosatelitů na nízkou oběžnou dráhu. Součástí projektu je i podpora italské rakety Vega C, což dokazuje ambici Itálie stát se významným hráčem na evropském vesmírném trhu.

Zdroj: Shutterstock

Rocket Lab a LandSpace: Nové výzvy na poli malých raket

Rocket Lab, americko-novozélandská společnost, vytvořila nový milník, když během 24 hodin vypustila dvě rakety Electron z odpalovacích míst na severní i jižní polokouli. Tento úspěch posiluje její pozici lídra v oblasti malých raketových nosičů. Mezitím čínská firma LandSpace představila novou verzi své rakety Zhuque-2E, která využívá technologii superchlazených pohonných hmot podobnou té, kterou používá SpaceX. Tyto inovace naznačují rostoucí konkurenci mezi menšími hráči na trhu.

Novinky z Evropy: Ariane 6 a další kroky

Evropský raketový program Ariane 6 postupuje vpřed, ačkoli se jeho druhý start odkládá na rok 2025. Zatímco první mise nesla experimentální náklad, druhý let bude zahrnovat klíčový špionážní satelit pro francouzskou armádu. Vývoj Ariane 6 je klíčový pro udržení evropské konkurenceschopnosti ve stále přeplněnějším vesmírném průmyslu.