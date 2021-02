Vyznej lásku chytře: Jak ženám vybrat luxusní chytré hodinky?

Na začátku karantény jsme si možná leckdo se svými drahými polovičkami říkali, jak chopíme příležitost za pačesy, budeme spolu trávit více času, začneme si vařit a konečně něco uděláme se svojí fyzičkou. Ale všechno jednou omrzí. Okolí jste se naprocházkovali dost, v televizi už nic nedávají, to nádobí se po vaření bohužel musí umýt a kdo by cvičil, když jsou posilovny zavřené.

Při výběru valentýnského dárku bychom měli tedy přemýšlet nad něčím, co ve vztahu znovu zažehne nějaký plamen a odbourá stereotyp, na který jsme si v uplynulém roce přivykli. S romantickou večeří v krásném podniku máme v karanténě smůlu, do kina nezajdeme a do hotelu máme šanci se podívat jen jako squatteři. Chytré hodinky vyplní mezery, které vztah po roce v karanténě utrpěl.

Předsevzetí se zpožděním

Bývalo zvykem si na přelomu roku dávat novoroční předsevzetí, abychom ze sebe otřepali nabraná kila a zvládli se vejít do všech měkkých dárků, jejichž velikost nám někdo vybíral příliš optimisticky. To bývaly doby, kdy jsme dokonce pár týdnů mohli předstírat, že se snažíme, a naběhnout kolektivně do posiloven, zaplatit si permanentku a už se tam nikdy neukázat. Zlaté časy.





Chytré hodinky už dávno neslouží jen k tomu, aby si vaše drahá polovička zapamatovala na sekundu přesně, co jste kdy řekli, aby vám to mohla za měsíc připomenout. Dnes jsou vybaveny fitness funkcemi, které motivují k pohybu a aktivní životní styl proměňují v herní prvek. Vaše drahá polovička shodí nadbytečná kila, aniž byste jí cokoliv naznačovali, a ještě bude mít radost.

Abyste si nezáviděli

Chytré hodinky mohou být i ideálním společným dárkem. Český výrobce Smartomat si připravil speciální valentýnskou akci. K vybraným chytrým hodinkám získáte druhý kus zcela zdarma. Každé hodinky vypočítávají spálené kalorie jiným algoritmem, pokud však budete mít oba stejný model, budou vaše statistiky vzájemně férové, a o to více motivující.





Je prokázané, že aktivní pohyb podporuje hormonální rovnováhu, produkci pohlavních hormonů a zvyšuje chuť na sex. Dlouhodobý pobyt v karanténě tedy narušuje pocity štěstí, zvyšuje apatii a má nepříznivé dopady na váš sexuální život. Ono se to nezdá, ale na Home Office ztrácíte denně několik tisíc kroků, které byste jinak ušli cestou do práce, cestou z práci a nahodilými potulkami za kolegy napříč kanceláří.

Dožeňte svá předsevzetí společně. Doporučit můžeme zejména chytré hodinky Smartomat Roundband 2 či Smartomat Squarz 8 Pro, které jsou k mání i v růžových barvách. Kompletní nabídku tohoto českého výrobce jsme recenzovali před Vánocemi:

- Recenze vybraných pánských chytrých hodinek: Které zvolit a kterým se vyhnout?

Ty pravé pro tu pravou na její levou

A podle čeho je vybírat? V prvé řadě si musíme uvědomit, že chytré hodinky vnímají ženy především jako módní doplněk, který jim musí ladit ke šperkům. Podívejte se tedy, zda raději nosí stříbrné či zlaté. Bohužel většina výrobců cílí na obě pohlaví, aby ušetřili na výrobních nákladech a usnadnili si marketing. Ale najdeme i výjimky.

Český výrobce Smartomat nabízí exkluzivní dámskou řadu chytrých hodinek Armodd, a to ve stříbrné i zlaté barvě. Doporučit můžeme například Armodd Candywatch Premium či Armodd Candywatch Crystal s nádherně gravírovaným ciferníkem. Díky českému původu výrobce jsou obě chytré hodinky plně lokalizované do češtiny, tedy včetně manuálu a doprovodné aplikace WearHealth.



Obě chytré hodinky spojuje stupeň krytí proti vodě a prachu IP68, takže se ani bazénu nezaleknou. Dále upozorňují na příchozí hovory, SMS zprávy a notifikace, takže vaše přítelkyně nemusí ve své kabelce lovit telefon, ale postačí ji se podívat na svoji levačku. Po technické stránce musíme však zdůraznit spíše Armodd Candywatch Premium, které nabízí lepší displej, baterii a umí monitorovat i hladinu krevního tlaku a okysličení krve.

V neposlední řadě ocení vaše drahá polovička i funkci monitorování menstruačního cyklu. Pro své přírodní prokletí využívá většina žen mobilní aplikace, ty však pracují s omezeným množstvím dat. Chytré hodinky Armodd oproti tomu pracují přímo s tělem a na základě průměrné tepové frekvence v průběhu dne i noci dokáží odhalit začátky i konce menstruačních cyklů a poskládat spolehlivý kalendář i u žen, které mají problémy s nepravidelností.