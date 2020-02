Vznikne-li ve Warcraft 3: Reforged nový žánr, patří Blizzardu

Mnohé hry, ba i celé žánry, vznikly vlivem komunitního snažení pomocí modifikací a úprav jiných her. Například žánr MOBA her by mohl mnohé vyprávět. Jeho původ můžeme stopovat k původnímu Warcraft 3, jehož modifikované custom hry daly žánru život a rapidně se rošířily v samostatné hry jako DotA, League of Legends a další.

Má-li se scénář však opakovat v remasterované verzi Warcraft 3: Reforged, nebude to komunita, které bude modifikace patřit, ale společnost Blizzard Entertaiment. Vyplývá to ze změny znění Licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Kdybychom si představili nové změny a zasadili je do kontextu původní DotA, pak by dnes žádná DotA 2 neexistovala, nebo by minimálně nepatřila společnosti Valve.

Změna je doprovozená zákazem použít veškerý obsah chráněný autorskými právy k tvorbě v rámci hry nebo jiný materiál, který by mohl být považovaný za nevhodný. Zatímco druhé opatření je (co do licenčních smluv) standardní, prvně zmíněné je krajně nezvyklé.

Prvotní dojem říká, že si Blizzard nechce nechat ujít další hit vytvořený na jeho písečku (což by šlo ruku v ruce s rozšířením nástrojů k tvoření custom her). Hypotéza však počítá se zachováním stejného nadšení pro tvorbu ze strany komunity, jež by podobnou změnou mohla být demotivována. O tom se přesvědčíme ale časem.