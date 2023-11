Waze vás nyní upozorní na úseky častých dopravních nehod

Prakticky každý řidič, který někam jede, většinou používá nějakou mobilní navigaci. Mezi ty nejpopulárnější navigace pak patří rozhodně Waze, Mapy.cz a Google Mapy. Čas od času přijde nějaká novinka do každé z těchto aplikací, ale nyní je na řadě aplikace Waze. Některé nové funkce se zaměřují na pohodlí, ale tato novinka se zaměřuje čistě na bezpečnost a určitě se bude hodit i při výběru trasy.

Waze již nyní upozorňuje na aktuální dopravní nehody po trase. Tato funkce se nyní dočkala značného vylepšení, a to upozornění na historii dopravních nehod. Některé úseky jsou zkrátka nebezpečnější než jiné. Tato statistika ve formě nové funkce vás upozorní, že si máte například v zimě dávat pozor na konkrétní úsek.

Zdroj: Shuttestock

Vy pak můžete na tuto informaci adekvátně zaeragovat buď tím, že zvolíte jinou trasu nebo si v daném úseku budete dávat větší pozor. Zprávy a upozornění se vám budou zobrazovat na základě výsledků analýzy umělé inteligence, která prozkoumá vaší trasu. Podle dostupných zpráv by navíc měla být umělá inteligence relativně předvídavá.

Je zbytečné upozorňovat na nebezpečí na trasách, které jezdíte pravidelně. Zbytečně by vás akorát navigace rozrušovala. Namísto toho vás raději Waze upozorní v úsecích, které příliš neznáte. V tuto chvíli se ale neví, kdy přesně bude tato funkce nasazena do ostrého provozu. Nicméně se asi většina uživatelů shodne na tom, že je velice užitečná a rozhodně to je krok kupředu.