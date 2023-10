WhatsApp konečně umožní uživatelům mít dva profily na jednom zařízení

WhatsApp používá snad každý, a to nejen pro své osobní účely, ale také pro firemní účely. Do jisté míry WhatsApp dokázal nahradit částečně e-mailovou korespondenci. Bohužel WhatsApp šel vždy propojit jen s jedním telefonem, a tak většina lidí dávala k dispozici pro firemní účely svůj soukromý WhatsApp jen proto, aby nemusela nosit s sebou dva mobilní telefony.

Právě tento odvěký problém vyřeší již brzy nová aktualizace, která se pro WhatsApp chystá a jde o možnost mít na jednom mobilním zařízení dva účtu současně. Týká se to samozřejmě mobilních telefonů, které umožňují podporu eSIM nebo dvou SIM karet. Výhodou je to, že byste se nemuseli prý odhlašovat z jednoho účtu, ale mohli byste mít přístup ke dvoum účtům současně.

Zdroj: Shuttestock

Po obdržení aktualizace stačí přejít na „Nastavení“ a kliknout na šipku vedle vašeho jména a zde nalezente možnost „Přidat účet“. Přitom by si měl každý účet zachovat vlastní nastavení soukromí i oznámení. To zní velice prakticky, protože si můžete jednoduše vypnout oznámení z firemního účtu po dobu, co jste na dovolené.

Dá se předpokládat, že tato funkce jen navazuje na předchozí aktualizace, tkerá umožnila uživatelům přístup ke svému účtu z více zařízení. Není pochyb o tom, že se jedná o užitečnou aktualizaci, kterou využijí zejména zaměstnaní lidé, kteří mají dva a více účtů. Do jisté míry by to mohlo zastavit i případný odliv uživatelů ke konkurenčním službám, které toto nabízejí.