Windows 11 brzy umožní ukončit aplikaci bez Správce úloh

Zdroj obrázku: Shutterstock

Jedenáctky by měly brzy umožnit ukončování aplikaci bez spuštění Správce úloh. Tato možnost se objevila v novém sestavení v programu Insider pro Windows 11 a byla objevena zvědavými uživateli Twitteru. Nová funkce by měla být přístupná prostřednictvím kontextové nabídky na hlavním panelu, kde uživatelé by měli mít k dispozici možnost kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace a vybrat možnost "Ukončit úlohu". Tímto krokem se pravděpodobně aplikace "zabije" a tedy nepřejde do režimu spánku.

Tento kratší způsob ukončení aplikací by mohl být mnohem snazší a rychlejší pro uživatele, kteří nemají větší zkušenosti s používáním Windows. Navíc u běžného uživatele tak nehrozí, že se překlikne a vypne něco nechtěně.

Položka "Ukončit úlohu“ v místních nabídkách je k dispozici ve Windows 11 Insider v sestavení 25300, jenže je ve výchozím nastavení zakázána a k jejímu zobrazení je třeba použít aplikaci Vivetool. Další poznámka je, že tato funkce zatím nefunguje – kliknutím na nové tlačítko „Ukončit úlohu“ se nic nestane. Jde tak jen o indikátor toho, co přijde v budoucích sestaveních Windows 11. Nebylo by to poprvé. Přes nástroj Vivetool šlo aktivovat souborový systém ReFS a nainstalovat na něj Windows 11 a je tedy dost možné, že se funkcí opravdu dočkáme.

Psali jsme zde:

Program Windows 11 Insider přinesl ještě další novinku. Microsoft vydal aktualizaci, která přináší další funkci a tou je možnost ovládat hlasitost aplikací prostřednictvím nového a pokročilejšího směšovače hlasitosti. A k tomu má sloužit i nová zkratka pro vyvolání dialogové bubliny pro rychlý přístup k pokročilému směšovači hlasitosti. V sestavení Windows 11 Insider 25300 tak můžete učinit stisknutím Win + Ctrl + V.

Nový mixér hlasitosti umožňuje uživatelům jednoduše ovládat hlasitost jednotlivých aplikací, což je užitečné, pokud chcete například snížit hlasitost zvuků z prohlížeče internetu, ale zvýšit hlasitost hudby přehrávané v jiné aplikaci.

Pro připomenutí dodejme, že program Windows 11 Insider umožňuje uživatelům stát se testery nejnovějších funkcí a aktualizací Windows 11. Tento program je určen pro uživatele, kteří chtějí být informováni o nejnovějších funkcích, které nejsou ještě běžně dostupné, a chtějí je vyzkoušet před ostatními uživateli. Je důležité mít na paměti, že Windows 11 Insider je testovací verze systému a může obsahovat chyby a neměl by tak být aktivován na produktivním PC.