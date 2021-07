Windows 11 bude mít konečně čistší kontextovou nabídku.

S plánem "posledních Windows" to Microsoftu moc nevyšlo a je pravdou, že neuspořádané uživatelské prostředí Desítkám opravdu škodilo na pověsti. Problém přenést veškerá nastavení z ovládacích panelů do moderního nastavení bylo příliš velké sousto. A i když jsou Jedenáctky stále v betě, už teď Microsoft ohlašuje velké změny a spoustu vylepšení ve svém novém operačním systému.

Mezi změnami je například "vyčištění" kontextových nabídek, zpravidla vyvolaných pravým tlačítkem myši. Jak již bylo zmíněno, ve Windows 10 byly tři verze tohoto menu, na které nemělo vliv nastavení tématu a barev. Byly to situace nabídek aktivované pravým tlačítkem z plochy, hlavního panelu a v průzkumníku. Později Microsoft pomocí aktualizace sjednotil vzhled dvou posledních jmenovaných.

Ve Windows 11 kontextová nabídka navíc nabídne běžné příkazy ve formě ikon (jako jsou kopírování, vyjmutí, vložení...). Pro uživatele, kteří používají klávesové zkratky (CTRL C, CTRL X, CTRL V) to zřejmě nebude změnou, po které by prahli. Kontextová nabídka tedy v Jedenáctkách oproti Desítkám značně zjasní avšak, měla by tolerovat nastavení tématu.

Na přiloženém obrázku si lze všimnout, že Windows 11 se budou více soustředit na uživatele cloudových služeb, jak ostatně potvrdily zprávy o Windows 365 pro firmy a podnikatele.

Pokud chcete tyto změny vidět na vlastní oči, můžete se zaregistrovat do programu Windows Insider a přihlásit svůj počítač do větve Dev Channel. Pokud tak chcete učinit, berte na vědomí, že jde stále o nevyladěnou testovací verzi a neměli byste ji instalovat na svůj pracovní PC, notebook.