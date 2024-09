YouTube představuje novou sadu nástrojů na ochranu tvůrců obsahu před AI

Nové nástroje a rozšíření systému Content ID

Jednou z klíčových inovací je rozšíření stávajícího systému Content ID, který je na YouTube používán pro identifikaci materiálů chráněných autorským právem. Nově bude tento systém schopný detekovat obsah vytvořený umělou inteligencí, konkrétně syntetický zpěv, který napodobuje hlas určité osoby. Tím se zajistí, že umělci a tvůrci budou chráněni před neoprávněným využitím jejich hlasu v tvorbě, kterou sami nevytvořili ani neschválili.

Dále YouTube plánuje vyvinout technologie, které dokážou detekovat, kdy je tvář někoho simulována pomocí AI. To by mělo pomoci zabránit zneužívání tváří veřejně známých osobností v obsahu, který je použit například k propagaci produktů nebo šíření dezinformací, aniž by s tím daná osoba souhlasila.

Zdroj: Shutterstock

Ochrana obsahu před školením AI modelů

YouTube rovněž pracuje na řešeních, která by měla chránit obsah tvůrců před nelegitimním používáním pro školení AI modelů. Tento problém je dlouhodobě předmětem stížností tvůrců, kteří se obávají, že společnosti jako Apple, Nvidia, OpenAI a další používají jejich obsah bez souhlasu a kompenzace. YouTube zatím nezveřejnil konkrétní plán, jakým způsobem hodlá tvůrce chránit, ale oznámil, že vyvíjí nové způsoby, jak poskytnout tvůrcům možnost ovlivnit, jak jejich obsah může být používán třetími stranami.

Spolupráce s hudebním průmyslem

Kromě ochrany tvůrců se YouTube snaží řešit otázku kompenzace umělců, jejichž tvorba byla použita k vytvoření hudby generované umělou inteligencí. Společnost již v minulosti oznámila spolupráci s Universal Music Group (UMG) a dalšími partnery na vytvoření systému, který by identifikoval, kdo má nárok na kompenzaci za použití jejich díla v AI hudbě. Rozšířený systém Content ID by měl tuto problematiku adresovat tím, že bude schopen určit, kteří držitelé práv mají být odměněni.

Ačkoli YouTube zatím neoznámil konkrétní data, kdy budou nové nástroje plně implementovány, společnost aktivně pracuje na jejich vývoji. V první fázi plánuje testování technologie identifikace syntetického zpěvu s vybranými partnery. Společnost zároveň zdůrazňuje, že je odhodlána chránit lidskou kreativitu a spolupracovat s partnery na vytvoření pravidel, která budou reflektovat potřeby tvůrců v éře rychle se vyvíjející umělé inteligence.

YouTube tedy bere hrozby, které přináší umělá inteligence, vážně a pracuje na komplexních řešeních, která mají za cíl zajistit bezpečnost a práva tvůrců obsahu. To, jakým způsobem se tato opatření v budoucnu projeví, bude záležet na spolupráci s partnery a na technologickém pokroku, který umožní ještě lepší detekci a ochranu proti zneužívání umělé inteligence.