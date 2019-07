Zabezpečení satelitů není připraveno na potenciální útok Číny nebo Ruska

Královský institut mezinárodních záležitostí, Chatham House, vydal naléhavé varování pro NATO a všechny členské státy, aby se více zabývaly kybernetickým zabezpečením družicových řídících systémů. Podle nich je v současné době většina družic lehce napadnutelných. V případě, že by totiž došlo k útoku na družicový řídící systém, mělo by to velký dopad na celou populaci, přeci jen celá armáda spoléhá na souřadnice GPS, telekomunikaci, monitorování, atd.

Autoři dokumentu si uvědomují náročnost této výzvy, protože političtí činitelé a zákonodárci si zřejmě neuvědomují, o jak velkou hrozbu se jedná v celosvětovém měřítku. V současné době, a hlavně v armádě, se vše počítá na sekundy s přesností na centimetr. V případě napadení by pak útočník mohl odchytit tyto GPS souřadnice a zmanipulovat je tak, že by zkrátka vojákům mohl poskytnout nepravdivé údaje o přesunu sil, apod.

Chatham House se dále obává ruské nebo čínské potencionální hrozby. Rusko totiž nevyužívá americkou GPS, ani evropský systém Galileo, ale svůj vlastní satelitní systém GLONASS. To znamená, že by Rusko nebo Čína mohli, čistě teoreticky, napadnout satelity GPS bez rizika, že by ovlivnili vlastní satelitní systém.

Tato potencionální hrozba však stojí na pevných základech a špatných zkušenostech, protože při řešení sporů v Sýrii a na Ukrajině zaútočilo Rusko s cílem zablokovat GPS bezpilotních letounů. V závěru tohoto dokumentu je připojen seznam nejrůznějších doporučení, včetně toho nejzákladnějšího, a to udržovat operační systémy vždy aktualizované.