Začal vývoj PlayStation 4 emulátoru. Umožní hrát PS4 hry na PC

RECENZE – Osloví Shadow of the Colossus svým remakem po 13 letech i nové hráče? Tomáš Herodek 03/28/2018 15:00:00 Shadow of the Colossus je titul, který před třinácti lety ukázal, jak může vypadat videoherní vrchol. Díky tomu se i v roce 2011 dočkal remasteru na tehdejší generaci. Stejného osudu se dočkal i letos, pro aktuální generaci konzolí od Sony. https://cdr.cz/sites/default/files/shadow-of-the-colossus_theme.jpg