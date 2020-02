Záporáci ve filmech nesmí používat iPhone, nařizuje smlouva filmařů s Applem

Reklama v televizi či přímo ve filmu patří do kinematografie již od samého počátku. V dnešní době nám tedy ani nepřijde nijak zajímavé či zvláštní, když vidíme v našem oblíbeném filmu nějakého z herců používat reklamní předmět, tzv. product placement. Je také poměrně logické, že žádná společnost nechce mít své produkty asociované s negativními postavami, totéž ovšem platí i o filmovém světě.

Společnost Apple je právě na tento svůj zevnějšek obzvláště háklivá. Konkrétní případ může demonstrovat režisér Rian Johnson, který má na svém kontě například Star Wars: Poslední Jedi. V jeho smlouvě o využívání produktů prý stojí přísné ustanovení: „Apple … ten vám sice umožní používat iPhone ve filmech, ale pokud někdy sledujete film, všimněte si, že žádný ze záporných hrdinů nikdy nepoužívá iPhone... Což pro diváka může být klíčové, pokud nemá znát pohnutky některé postavy. Každý filmař, který zrovna zakrývá identitu záporáka, mě teď bude chtít zabít.“

Apple se zkrátka snaží, jako každá společnost, dbát své dobré pověsti a nechce být jednoduše spojován s ničím záporným. Nebylo to však odjakživa, protože pokud zavzpomínáme pár let nazpět do roku 2013 a konkrétně na snímek „Domek z karet,“ dozvíme se, že postava Franka Underwooda je vybavena řadou zařízení od Applu, přitom se o kladnou postavu nejedná.