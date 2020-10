Zařadí Američané do služby znovu bitevní lodě? Superdělo by to mohlo umožnit

Americká armáda chce vybudovat strategické dalekonosné dělostřelectvo (Strategic Long-Range Cannon). Pokud půjde vývoj SLRC podle plánu, tak armáda hodlá dalekonosné dělo otestovat v roce 2023. Podle výsledků testů se rozhodne, jestli je cíl v podobě strategického dělostřelectva vůbec realizovatelný. Ale pojďme si blíže přiblížit, co ono slovo strategické dělostřelectvo vůbec znamená.

Američané chtějí získat v této dekádě dva zbraňové systémy, které by umožňovaly ostřelovat protivníka na opravdu extrémní vzdálenost. Má se jednat o hypersonické střely s doletem 2600 km a dělostřelectvo, které disponuje schopností vystřelit dělostřelecké granáty na vzdálenost kolem 1850 km.

Aby děla vůbec dostřelila až na takovou vzdálenost, tak dělostřelecké granáty budou s největší pravděpodobností vybaveny raketovým pohonem. Dříve se spekulovalo např. o tom, že tato děla mohou být tzv. railguny (elektromagnetickými děly), ale tato technologie stále není připravena na to, aby v blízké budoucnosti mohla být bezproblémově nasazena.

Už dříve se na internetu objevil obrázek, jak by mohlo takové dalekonosné dělo vypadat. Tedy pozemní varianta. Ta ale sebou nese řadu úskalí, jako získání povolení rozmístit strategické dělostřelectvo v cizí zemi. Do úvahy připadá např. Polsko nebo Baltské státy, dále v Pacifiku Filipíny nebo Jižní Korea. Nebo v případě již probíhajících válečných operací pak zabezpečení vzdušného prostoru pro letecký transport děl do spojenecké země. Proto je i pravděpodobná námořní varianta těchto děl. A tady na řadu přichází myšlenka vrátit zpět do života bitevní lodě.

Námořní strategická děla by tak mohla dostřelit ze Severního moře až do Moskvy. V Arabském moři, by mohla ostřelovat cíle v Íránu, Afghánistánu, Jemenu nebo Pákistánu. A v oblasti Pacifiku v blízkosti Japonska bombardovat cíle v Severní Korei nebo dostřelit až do Pekingu nebo Šanghaje.

A jak by taková nová bitevní loď vypadala? Server popularmechanics spekuluje, že nová bitevní loď může spadat do kategorie stealth, podobně jako třída Zumwalt a měla by zatahovací hlavně. Pokud by se děla zrovna nepoužívaly, tak by hlavně děl byly skryty uvnitř konstrukce. Bitevní loď by měla celkem čtyři děla (dvě věže po dvou dělech). Na svou ochranu by využívala střely moře-vzduch Sea Sparrow a zbraňový systém blízké ochrany Phalanx CIWS. Dále by bitevní loď umožňovala kombinovaný úder z lodních děl a odpalovacích šachet pro rakety. Loď by byla schopna odpalovat střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo budoucí hypersonické střely.

O tom, jestli ale vůbec nějaké strategické dělostřelectvo vznikne rozhodnou až testy v následujících letech.