Záznam ze smrtelné nehody Uberu odkryl chybu řidiče i chodkyně

O smrtelném střetu automobilu společnosti Uber v autonomním režimu a chodkyně s kolem jsme již informovali začátkem tohoto týdne. Nyní však vedoucí policie Sylvia Moir v městě Tempe v Arizoně, kde se nehoda stala, vydala vyjádření o průběhu celé nehody.

Vozidlo Uberu projíždělo ulicí rychlostí 64 km/h v místech s předepsanou rychlostí 70 km/h. V tom se před jedoucím vozidlem ze tmy zjevila Elaine Herzberg (49), která se snažila se svým kolem přejít komunikaci mimo místo k tomu označené. Bohužel vozidlo tuto chodkyni srazilo a chodkyně upadla do bezvědomí. Následně v nemocnici podlehla svým zraněním.

Na tiskové konferenci bylo vznešeno podezření, že šlo s největší pravděpodobností o bezdomovkyni, která vyšla večer ze stínu, reflexními prvky nevybavená a mimo přechod. Z tohoto důvodu se ji autu údajně nepodařilo identifikovat. Sylvia Moir prohlásila: „Z videozáznamu z vnitřních kamer vozu je patrné, že by bylo obtížné vyhnout se kolizi, i kdyby bylo vozidlo řízeno člověkem.“

Autonomní vozidla musí mít z povinnosti za provozu i lidského řidiče sedícího za volantem, v tomto případě Rafael Vasquez. Z videa je však patrné, že při řízení nesledoval komunikaci s dostatečnou pozorností a věnoval se pravděpodobně mobilnímu telefonu, což teoreticky činí podmínku lidského operátora bezpředmětnou.

Budoucnost autonomních systémů by se měla vyvíjet směrem, kdy nebude lidského operátora zapotřebí. Podobné případy však této vizi příliš nepomáhají, i kdyby by situace v teoretickém scénáři s lidským řidičem dopadla stejně. Otázkou je, zda by právě autonomní systémy neměly být schopnější než člověk, nikoliv případy těchto nehod omlouvat slovy, že by situaci nezvládl ani lidský řidič.

Pozornost médií navíc přirozeně upoutají tragické případy, kdy autonomní systémy prokážou jisté selhání. O případech, kdy naopak systémy zvládnou situace pro lidské reflexi nemožné, se naopak píše poskrovnu, tudíž se o nich ani veřejně neví. Jak případ vidíte vy?

EDIT: Autenticitu videa z palubní desky automobilu dnes řada obyvatel žijících v okolí nicméně vyvrací. Komunikace v místě nehody je dle jejich zkušeností (a v reakci natáčených videí) běžně osvětlená (viz video) a nízká světelnost videa může být spíše špatným nastavením záznamového zařízení pro noční režim.